Sánchez Teruel reclama a la Junta un plan de empleo “urgente”

jueves 25 de marzo de 2021 , 17:29h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El responsable del PSOE de Almería exige que se dote de “una cantidad extraordinaria”, dada la situación excepcional generada por la pandemia







El secretario general del PSOE de Almería y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel, ha reclamado al Gobierno andaluz que ponga en marcha “con celeridad” un plan de empleo, a través de los ayuntamientos, que permita detener el crecimiento del desempleo que se está registrando en Andalucía.



En una pregunta dirigida a la consejera de Empleo y formulada en el último pleno del Parlamento de Andalucía, Sánchez Teruel ha recordado que el desempleo se sitúa ya en la comunidad autónoma “por encima del millón de parados”, un dato que no se daba desde mayo de 2015 y que se produce en un contexto especialmente preocupante, dado que en el último año el paro ha crecido en casi 200.000 personas, hay 140.000 andaluces afectados por ERTES y “sobre todos ellos planea una enorme incertidumbre sobre su futuro”.



Con estas cifras, el responsable socialista ha considerado necesario que el Gobierno andaluz de PP y Cs “ponga en marcha, con urgencia, un plan de empleo con los ayuntamientos con los fondos que sean necesarios”. “Si estamos ante una situación extraordinaria, como los datos de desempleo ponen de manifiesto, ese plan debe contar con una cuantía que sea extraordinaria, que supere con creces los planes ejecutados hasta ahora”, ha defendido.



Sánchez Teruel ha recordado que el único plan de empleo puesto hasta ahora en marcha por el Gobierno andaluz fue el plan Aire, que se intentó justificar “por razón de la pandemia”, aunque ya estaba previsto en 2019, y que contaba con 100 millones de euros menos de presupuesto que el último ejecutado por el anterior gobierno socialista. “Además, lo hicieron de tan mala manera que muchos ayuntamientos rechazaron acogerse a él porque les comprometía a tener que poner un dinero que en unos casos no tenían o que tenían comprometido en otras urgencias de la pandemia”, ha criticado.



Después de aquel plan, la única novedad fue el anuncio que realizó “a bombo y platillo” Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía, el pasado mes de septiembre, de un “ambicioso” nuevo plan de empleo “del cual no hemos vuelto a saber nada”. “¿Dónde está ese plan? ¿Esa es la celeridad del Gobierno de Andalucía a la hora de dar respuesta a un problema como el del paro?”, ha preguntado el parlamentario socialista.



Sánchez Teruel ha pedido, por lo tanto, que se ponga en marcha “urgentemente” un nuevo plan de empleo, “suficientemente dotado”, y que corrija todos los aspectos del plan Aire que han motivado que muchos ayuntamientos hayan rechazado los fondos: “Pongan más dinero, pongan soluciones en manos de los ayuntamientos, en lugar de crearles problemas, y háganlo con celeridad, justo todo lo contrario que han hecho hasta ahora, porque la situación lo requiere”.