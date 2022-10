Es una información de noticiasdealmeria.com

El PSOE valora la subida de 1.055 euros para los pensionistas de Almería

viernes 21 de octubre de 2022 , 17:34h

Ferrer Tesoro lamenta que Moreno Bonilla no haya hecho su parte con las pensiones no contributivas, al negarse a subir el complemento autonómico

El PSOE de Almería ha puesto hoy en valor la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que garantizará que los pensionistas conserven su poder adquisitivo en 2023. Esta subida será del 8,5%, en línea con el IPC real registrado en el último año, lo que supondrá que, en la provincia de Almería, un pensionista que esté percibiendo la pensión media, situada en 887 euros, ingrese 1.055 euros más año.

Los datos los ha puesto sobre la mesa la diputada nacional del PSOE de Almería Sonia Ferrer Tesoro, quien ha subrayado el contraste entre esta subida, de 1.055 euros más al año, y los apenas 31 euros que se habría revalorizado la pensión media en Almería si se hubiera seguido aplicando el 0,25% de revalorización que aplicaba el gobierno de Mariano Rajoy.

La diputada socialista ha destacado, además, que, con los Presupuestos Generales del Estado presentados para 2023, el Gobierno liderado por el PSOE “garantiza las pensiones de nuestros mayores hoy y mañana, las revaloriza conforme al IPC real y llenará la hucha de las pensiones que vació el Partido Popular”, siendo la primera en 13 años que se va a realizar una aportación al Fondo de Reserva, de 2.957 millones de euros.

Sobre la subida conforme al IPC, Ferrer Tesoro ha destacado que “no es solo una cuestión de dignidad y de justicia social para con nuestros mayores, sino también un imperativo legal, tal como mandata nuestra Constitución”.

En contraste con el planteamiento del Gobierno central, la diputada almeriense ha criticado la negativa del Gobierno andaluz a actuar en su ámbito, que es el complemento a las pensiones no contributivas. Al respecto, ha señalado que, “mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sube las pensiones, el señor Moreno Bonilla y la derecha andaluza se niegan a subir el complemento de las pensiones no contributivas, las de menor cuantía”, tal y como le están pidiendo, no sólo el PSOE, sino también los propios pensionistas, a través de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

“Mientras el Gobierno de España pone en marcha medidas para aliviar a la ciudadanía de la situación que estamos viviendo, ¿qué está haciendo la Junta de Andalucía? ¿A quién está beneficiando?”, se ha preguntado. La representante del PSOE ha recordado que “nunca en la historia reciente, la comunidad autónoma andaluza ha recibido tantos recursos económicos por parte del Gobierno central como ahora”. “¿Y dónde está ese dinero que el Gobierno de España le está dando a la Junta de Andalucía, en qué se lo están gastando?”, ha añadido.

La diputada nacional ha incidido en que, “mientras esto ocurre en Andalucía, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado, entre infinidad de medidas para beneficiar a los ciudadanos como la bonificación de 20 céntimos al precio de la gasolina, el tope de subida al alquiler de viviendas, la ampliación del bono social de electricidad, el complemento a las becas de 100 euros mensuales o el aumento del 15% en la cuantía por beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, por citar sólo algunas”.