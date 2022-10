Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar Los Procuradores celebran su patrona viernes 21 de octubre de 2022 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Audiencia Provincial acoge el acto que reconoce el trabajo del ex fiscal jefe Antonio Pérez noticiasdealmeria.com La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha arropado este viernes al Colegio Oficial de Procuradores de Almería en la celebración de su patrona, la Inmaculada Concepción de María. Un acto que se ha celebrado en la sala noble de la Audiencia Provincial y ha contando con Luis Columna, presidente de la institución, y la decana del órgano colegial, María del Mar Gázquez. Gázquez ha puesto en valor el papel de los procuradores como defensores de los derechos de los ciudadanos y la necesidad de dar respuesta a sus reivindicaciones. Una celebración que ha compartido demandas y reconocimientos, como la entrega de del escudo y la placa de colegiada de honor a la secretaria coordinadora provincial de Almería, María José Cañizares. Por último, ha tenido lugar el juramento o promesa de los nuevos procuradores y se ha concedido la placa de plata a Antonio Pérez, ex fiscal jefe de la Fiscalía Provincial, así como distintos reconocimientos a funcionarios de Justicia por su labor. María Dolores Galindo y María de los Ángeles Arroyo han recibido insignias por sus 40 años de ejercicio profesional. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

