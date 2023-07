Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El Puerto de Almería ingresó un 33% más que el año anterior lunes 03 de julio de 2023 , 14:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería da el visto bueno a las cifras de 2022, con unos ingresos de 20,3 millones y un beneficio de 2,2 millones. La recuperación de la Operación Paso del Estrecho en el pasado ejercicio incide en el aumento de los ingresos un 33% El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado por unanimidad sus cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2022, auditadas por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). Los buenos resultados y los esfuerzos en gasto de explotación, infraestructuras y personal, avalados por Puertos del Estado en el Plan de Empresa 2024-2027, permitirán a la APA acometer inversiones y proyectos de los que se obtenga un retorno positivo. La Autoridad Portuaria generó en el último curso unos ingresos de explotación que ascendieron a 20,3 millones de euros, un 33% más que el año anterior, con un resultado del ejercicio positivo: 2,2 millones de euros, un 4.762% superior al de 2021. El Puerto de Almería recuperó el tráfico de pasajeros, fundamentalmente gracias a que se reiniciaba la Operación Paso del Estrecho, e incrementó el tráfico de yeso en un 11,2%. En relación al balance de cuentas presentado por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, cabe destacar la garantía que ofrece la APA, “como un organismo saneado con una solvencia excelente”. Soto destaca el equilibrio financiero, con un fondo de maniobra positivo que supera los 13 millones de euros, “que hace que podamos atender nuestros pagos sin dificultades y podamos invertir para seguir creciendo”. La presidenta de la APA se muestra optimista de cara al cierre de 2023: “El tráfico de mercancías de la APA está dentro de lo previsto para este año y el movimiento de pasajeros está en aumento con previsiones muy positivas respecto a la OPE que está transcurriendo”. Plan para los cuatro próximos años Los ingresos y los gastos consensuados con Puertos del Estado permitirán a la Autoridad Portuaria de Almería afrontar los retos recogidos en el Plan de Empresa 2024-2027, que prevé inversiones por valor de 57 millones de euros durante los próximos cuatro años. Este plan contempla iniciativas con las que desarrollar el potencial de los puertos de Almería y Carboneras a través de infraestructuras portuarias, como la prolongación del Muelle de Pechina; de accesos, como la entrada directa al Puerto de Almería en terreno de dominio público portuario o el estudio de la conexión ferroviaria; así como de acciones puerto-ciudad. El plan de empresa se revisa anualmente, adaptándose a las circunstancias de cada ejercicio, y las perspectivas de futuro de la Autoridad Portuaria de Almería son positivas. “Las cuentas de la APA muestran su fortaleza para sacar adelante proyectos que mejoren los servicios que se prestan a las empresas de la comunidad portuaria, impulsen el crecimiento de nuestros puertos y, además, posibiliten dar pasos en firme para la apertura del puerto de la capital a la ciudad de Almería. Todo esto, sin duda, redundará en beneficio de la provincia tanto en términos económicos como de empleo directo e indirecto”, señala la presidenta de Rosario Soto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Aumentan un 135% los pasajeros del Paso del Estrecho Conexión directa entre la A-7 y el Puerto de Almería: el proyecto avanza con una alternativa consensuada