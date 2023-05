Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Puerto de Almería recibe por primera vez la visita del crucero de lujo SeaDream II martes 16 de mayo de 2023 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los cruceristas conocerán la ciudad y su gastronomía y los encantos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar El yate-crucero SeaDream II, de la naviera SeaDream Yacht Club, ha realizado este martes la primera la escala de su historia en el Puerto de Almería, con 104 pasajeros y más de ochenta personas de tripulación. Por este motivo, el director de la Autoridad Portuaria de Almería, José Manuel Sánchez del Águila, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, han realizado una visita de cortesía al buque turístico y han participado en el tradicional intercambio de metopas con el capitán, Michael Macleod. José Ángel Vélez ha asegurado que “para Almería es una satisfacción recibir a los turistas que durante esta jornada tienen la oportunidad de disfrutar de nuestro patrimonio cultural y a la vez degustar nuestra mejor gastronomía”. Además, ha puesto en valor “el trabajo que desarrolla la Autoridad Portuaria para impulsar el turismo a través de la llegada de cruceros a nuestro puerto”. Se trata, tal y como ha explicado, “de apostar entre todas las administraciones por un turismo de calidad y sostenible que siga haciendo de Almería un destino cada vez más atractivo”. Por su parte, el director de la APA, José Manuel Sánchez del Águila, ha recordado que la del SeaDream II es la quinta escala de un crucero en la presente temporada, en la que se ha apostado decididamente por la categoría ‘luxury’ y a la que le restan más de una veintena de atraques turísticos hasta final de año. Los viajeros de este lujoso barco, en su mayoría estadounidenses y que llegaban a la dársena almeriense a las ocho de la mañana, han aprovechado la escala para conocer el patrimonio y lugares emblemáticos de la ciudad y su gastronomía a través del tour ‘Almería City and Tapas’ y descubrir los encantos del paisaje y la naturaleza del litoral almeriense con una excursión al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El yate-crucero, consignado López Guillén, zarpará a las 17:00 horas para continuar con su viaje que comenzó el 8 de mayo en Lisboa, visitando las ciudades de Oporto, Cádiz, Casablanca, Marrakech, Tánger, Málaga, hasta llegar a Almería para seguir rumbo a Alicante, Valencia y terminar el próximo día 19 Barcelona. El barco, de 108 metros de eslora, dispone de seis amplias cubiertas, 56 camarotes y otras instalaciones como piscinas, spa, sauna, gimnasio, simulador de golf y casino. Su gemelo protagonizará otra primera escala en noviembre La naviera de lujo SeaDream Yacht Club ha apostado esta temporada por incluir en sus rutas al Puerto de Almería y no solo con el SeaDream II, ya que el otro buque gemelo del que dispone la compañía, el SeaDream I, también hará su primera escala en la dársena almeriense en noviembre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

El Puerto de Almería inicia la temporada de cruceros con un 86% más de escalas