El rector de la UAL y parte de su equipo de gobierno visitan Kimitec y su MAAVi Innovation Center

jueves 27 de mayo de 2021 , 19:48h

La visita se enmarca dentro las acciones de colaboración de la ‘Cátedra Kimitec & Universidad de Almería, Farm to fork'









El pasado mes de abril, ambas entidades firmaron la ‘Cátedra Kimitec & Universidad de Almería, Farm to fork' orientada a acelerar la I+D+i en el campo de la agricultura natural y productiva. Un tipo de agricultura que Kimitec defiende desde su fundación en 2007 y que plantea la sustitución del uso de herramientas de síntesis química por otras naturales con la misma eficacia para asegurar la productividad de las cosechas, la salud de las personas y la preservación del medioambiente.



El nombre de la cátedra hace alusión a la estrategia Farm to Fork de la Unión Europea que plantea la reducción de un 50% del uso de pesticidas químicos y un 20% de fertilizantes de aquí a 2030. Una estrategia que cambiará el paradigma agrícola europeo y global y para la que se necesita acelerar el desarrollo de herramientas naturales y eficaces a la vez que establecer un marco regulatorio específico para que estas soluciones lleguen a los agricultores.



La cátedra con la UAL focalizará sus actividades en torno a tres ejes prioritarios de actuación. El primero de ellos será la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación conjunta en las áreas de biotecnología, bioquímica y agronomía. El segundo, se centra en el desarrollo de talento científico mediante el impulso de programas de formación y desarrollo de talento investigador. Por último, ambos realizarán actividades de divulgación científica, difusión y comunicación de los resultados de las actividades de I+D+i realizadas en el marco de la Cátedra.



Tras el recorrido por el centro Carmelo Rodríguez ha declarado: “esta fructífera visita a MAAVi Innovation Center no ha hecho otra cosa que reforzar la satisfacción por tener firmado un acuerdo con una empresa que reúne todos los estándares que buscamos en la UAL, internacionalización, trabajo colaborativo, proyectos interdisciplinares, transferencia del conocimiento, apuesta por la innovación y la tecnología, calidad laboral… incluso responsabilidad social, con su MAAVi Foundation, a través de un club para la integración de niños y niñas”.



A lo que Antonio Domene, vicepresidente de Kimitec ha añadido "Hoy en día, entre Kimitec y MAAVi Innovation Center, sumamos 230 personas con un objetivo común: acompañar al agricultor en su transición hacia una agricultura natural, productiva, sostenible y saludable, y queremos hacerlo desde Almería, fomentando el talento y la investigación local. Alianzas con centros de conocimiento e investigación como la Universidad de Almería nos impulsan a alcanzar este objetivo".



Actualmente MAAVi Innovation Center tiene en marcha más de 45 proyectos de investigación en tres líneas de actuación: protección de cultivos, nutrición vegetal y pro y prebióticos. Proyectos centrados en resolver las principales problemáticas de la agricultura local y global mediante soluciones naturales, eficaces y productivas, orientadas a alcanzar el residuo cero, la gestión eficaz de agua y nutrientes, el aumento del valor nutricional de las cosechas, las propiedades organolépticas y vida postcosecha de éstas, además de la economía circular de las empresas agroalimentarias.



Con la Cátedra, ambas partes se comprometen al desarrollo de un sistema agroalimentario seguro, saludable y medioambientalmente sostenible, ocupándose de desarrollar un programa de investigación, formativo y de difusión, favoreciendo espacios de trabajo conjuntos que impulsen proyectos de I+D+i.