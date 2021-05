Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva, en los Cursos de Verano

jueves 27 de mayo de 2021 , 19:50h

La Fundación URA Clan (URA Rugby inclusivo) y la Fundación Music for All (Coolturalfest) junto a la Universidad de Almería se unen para organizar el Curso de Verano ‘Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva', que se celebrará en formato virtual del 12 al 14 de julio

Dirigido a todas aquellas personas que se sientan inquietas y sensibles con hacer realidad una sociedad cada vez más inclusiva, del 12 al 14 de julio se va a desarrollar en formato virtual el Curso de Verano ‘Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva' organizado por la Universidad de Almería, la Fundación URA Clan (URA Rugby inclusivo) y la Fundación Music for All (Coolturalfest).



Durante tres días, el curso dará una visión de diferentes experiencias y vivencias de distintas personas y su relación con el ámbito de la inclusión. Para ello cuenta con la presencia de profesionales de primer nivel nacional en el ámbito de la inclusión y con experiencias personales de los verdaderos protagonistas de esta historia.



Expertos que tratarán temas tan variados como el deporte y el ocio inclusivo, la industria musical y la creación cultural de las personas con discapacidad y una primera, pero importante, toma de contacto con el mercado laboral y la inserción laboral de las personas con discapacidad.



Este curso está dirigido a profesionales de la psicología, educadores sociales, estudiantes de educación física, monitores de ocio y tiempo libre, pero también a padres, familiares y personas implicadas socialmente en la igualdad de todos en todas las facetas de la vida.



“Vamos a tratar de contar lo importante que es la inclusión para todas las personas con discapacidad y sin discapacidad y, de esa manera, que la sociedad sea más justa y mejor, y conseguir que sea accesible para todas las personas", ha explicado Roberto Aguado, organizador del curso.



En cuanto al futuro de la inclusión, Aguado indica que estamos en una buena situación. “Creo que estamos comprometidos, que hay intención de que sea inclusiva y que se tiene en cuenta poder incluir a todas las personas en esta sociedad. Así que el horizonte es bueno, porque la visión de futuro está puesta en esa inclusión".



El primer día del curso se dedicará al ocio y al deporte y ahí se hablará, por ejemplo, del proyecto URA rugby inclusivo de Almería. El objetivo último no es solo que las personas con discapacidad puedan acceder a un club deportivo o a nivel de competición, sino “formar parte del club sin tener en cuenta si tienen o no discapacidad, que existan grupos mixtos en los que juegan personas con o sin discapacidad", explica Aguado.



El 13 de julio, segunda jornada del curso, estará dedicada a la cultura y la música y en ella tendrá un papel importante la experiencia de la Fundación Music for All (Coolturalfest). “Es un festival que se hace en Almería y es un referente a nivel nacional e internacional y van a estar contando su experiencia". El festival pretende la inclusión 100 por 100 de las personas, no solo su acceso al recinto, sino también que las personas con discapacidad formen parte del equipo que trabaja en la organización del mismo y que artistas con discapacidad formen parte de su cartel.



La última jornada, la del a 14 de julio, estará dedicada al empleo. “Para que la sociedad sea 100 por 100 inclusiva tiene que existir el empleo inclusivo, de forma que las personas con discapacidad puedan desarrollar todo su proyecto de vida", destaca el organizador del curso. Para hablar de este asunto, el curso contará con técnicos que tienen más de 15 años de experiencia en dar empleo con apoyo. Además, este último día serán protagonistas personas con discapacidad que contarán su experiencia como trabajadores en una empresa normalizada.