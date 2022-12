Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El restaurante ‘Marítima’ inaugura sus nuevas instalaciones en el Puerto de Almería lunes 05 de diciembre de 2022 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está ubicado junto a la Estación Marítima, en un enclave privilegiado con vistas a la dársena y la Alcazaba El restaurante ‘Marítima’, ubicado en el Puerto de Almería, ha inaugurado sus nuevas instalaciones en un enclave privilegiado de la ciudad, con vistas a la dársena portuaria y al parque Nicolás Salmerón y la Alcazaba. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, María del Rosario Soto, que ha asistido a la inauguración del establecimiento, ha felicitado a la empresa Hostelería Simón & Zhor, y a su gerente, Zhor Abbouan Zaroiliz, por la apuesta que ha hecho para mejorar y ampliar la oferta de restauración, así como por sus magníficas instalaciones. El ‘Marítima’ abrirá todos los días de la semana para almuerzos y cenas, con una carta especializada en comida mediterránea. Asimismo, según su gerente, ofrece también comidas de empresa, de Navidad y celebraciones. Ubicado junto a la Estación Marítima, tiene acceso para personas con movilidad reducida y está a 280 metros de un aparcamiento de vehículos. Su horario de apertura es de una a cinco de la tarde, y de ocho de la tarde a dos de la madrugada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

