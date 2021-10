Deportes El reto ‘Sin-plastic-zamos’ llegará a Almería con dos ultrafondistas martes 12 de octubre de 2021 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura recibirá el 23 de octubre a los corredores Iago Dosil y Pepefar, del Club Ultrafondo Almería, en la Iglesia de las Salinas de Cabo de Gata



El deporte reúne unos valores positivos ideales para transmitir iniciativas que favorecen el desarrollo sostenible de la sociedad. Es el caso del reto ‘¿Sin-Plastic-Zamos? Por un mundo sin plásticos’, organizado por la empresa malagueña Reciclados Jurado, que utiliza el running para concienciar sobre la contaminación del mar por causa de los plásticos, y la necesidad de solucionar este grave problema. En el caso de la provincia, el Club Ultrafondo Almería se ha implicado de lleno y dos de sus corredores recorrerán cada uno 120 kilómetros, desde los polos opuestos de la provincia, para unirse en la Iglesia de Las Salinas, donde les recibirá el concejal de Deportes, Juanjo Segura. Saldrán el 22 de octubre para llegar al punto de destino el 23 de octubre, a las 11 horas. Los dos deportistas que repetirán la experiencia son Iago Dosil y Pepefar. Iago Dosil saldrá desde el Levante y recorrerá en solitario 120 kilómetros, mientras que Pepefar comenzará en el Poniente, y dado que tiene una lesión, irá acompañado por deportistas del club para, en su caso, hacerle los relevos si fuera necesario, con el fin de completar el objetivo de los 240 kms en Almería. Esta iniciativa se llevará a cabo en toda Andalucía, Gibraltar y Murcia y entre todos los deportistas recorrerán 1.200 kilómetros.



Pepe Far, director técnico del Club Ultrafondo Almería, explica que “es un reto que ya realizamos el año pasado con mucha ilusión, con un equipo magnífico de apoyo, y la verdad es que cruzar toda la línea costera es maravilloso, no dejas de mirar al mar y a la montaña. Una experiencia muy agradable, pero sobre todo lo importante es el motivo por el que lo hacemos: Proteger nuestros mares, que son nuestra casa”. A la vez, añade que “el club está comprometido con el deporte y el medio ambiente, y entendemos que la actividad física es un buen conducto para canalizar mensajes que calen en la sociedad y ayuden a crear un mundo mejor”.



El Club Ultrafondo Almería, que se llama popularmente ‘Los águilas’, en homenaje a un compañero fallecido, que extendía los brazos como los pájaros al llegar a meta, aprovechará también este reto para preparar a los deportistas con el fin de participar en el Campeonato de España de 100 kilómetros de Ultrafondo.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, que les recibirá el 23 de octubre en la línea de meta, afirma que “esta carrera se hace para concienciar sobre el uso indiscriminado del plástico. Si queremos preservar el medio ambiente, hay que reciclar el plástico. Desde el Ayuntamiento de Almería estamos realizando campañas en este sentido y qué mejor forma de visualizarlo que con esta carrera que termina en el parque natural de Cabo de Gata. Quiero agradecer al Club Ultrafondo Almería por su compromiso con el deporte y con esta iniciativa”.



Con este tercer año consecutivo de la celebración del evento, Reciclados Jurado, persigue la consecución de comportamientos respetuosos por parte de la ciudadanía con el medio ambiente, que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. Para la celebración del reto la empresa se respalda en el deporte, que aporta valores positivos a la sociedad.



