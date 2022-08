Economía El retorno de pasajeros de la OPE por el Puerto de Almería crece un 38% jueves 25 de agosto de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sábado pasado, más de 9.300 viajeros pasaron por la Estación Marítima Hasta el día 22 de agosto, más de 130.000 pasajeros han pasado por el Puerto de Almería, de regreso a sus destinos en Europa, dentro de la Operación Paso del Estrecho. Esta cifra supone un 38,2% más que en la operación retorno de 2019, en las mismas fechas. En cuanto a los vehículos en régimen de pasaje embarcados en los ferris que han entrado a la dársena almeriense, superan los 57.300, un 37,3% más. El día que mayor tráfico de retorno ha registrado la Estación Marítima fue el pasado sábado: 9.317 pasajeros y 2.072 vehículos. El jueves 18 y el lunes 22 también han sido días de gran movimiento, con más de 8.000 viajeros. El servicio marítimo entre Almería y Nador, en Marruecos, es el que registra un tráfico mayor de pasajeros, con un 60% del total. Los ferris con Melilla suponen casi el 33% del movimiento de pasajeros en la OPE este año, mientras que el resto se lo reparten los puertos argelinos de Orán (algo más del 4%) y Ghazaouet (casi el 3%). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

