Sucesos Muere un trabajador al precipitarse mientras instalaba un aire acondicionado en Almería jueves 25 de agosto de 2022 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El operario ha sufrido una caída desde un quinto piso a un patio interior en un bloque de viviendas en la barriada de Nueva Andalucía Un trabajador, del que no ha trascendido la identidad, ha fallecido este jueves tras precipitarse en altura mientras realizaba labores en una máquina de aire acondicionado en Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El accidente laboral se ha producido a las 15:00 horas en un bloque de viviendas de la calle Doctor Barraquer en la barriada Nueva Andalucía. La víctima se ha precipitado desde una quinta planta a un patio interior, según han alertado al centro de coordinación los testigos. En el siniestro han intervenido efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Inspección de Trabajo y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de Policía Nacional, el operario ha fallecido en el lugar de los hechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

