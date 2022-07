El SAE informa sobre empleo en el sector de la construcción en Noruega

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea sobre varias ofertas de empleo en Noruega para cubrir un total de 27 vacantes de ocupaciones relacionadas con el sector de la construcción, como albañilería (5 puestos), pintura (6 vacantes), alicatado (3 plazas), carpintería (10 empleos) y colocación de suelos (3 puestos).

La oferta la realiza la empresa noruega NST Byggservice, ubicada en Haugesund, al suroeste del país. Los requisitos mínimos para todos los puestos son contar con al menos cinco años de experiencia reciente demostrada en el oficio o aprendizaje, así como un nivel de inglés o noruego que permita la comunicación. Se valorará positivamente que las personas candidatas tengan el permiso de conducir tipo B, y preferiblemente el BE.

Los contratos ofrecidos son todos indefinidos, de 8 horas diarias aunque pueden variar en función de los proyectos, que se localizan principalmente en la zona de Haugesund. El salario base es de 20,5 euros la hora, aproximadamente, para candidatos con experiencia; se fijará según las habilidades y productividad. La empresa ofrece también ayuda para buscar alojamiento o alquileres en alojamientos propios.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum antes del 31 de agosto de este año a [email protected] o [email protected] con copia a [email protected] y la referencia ‘Mason/bricklayer CV’ para optar a los puestos de albañilería; ‘Painter CV’ para los seis puestos de trabajos de pintura; ‘Tile layer CV’ si quieren acceder a la oferta de puestos en alicatado; ‘Carpenter CV’ para la oferta de carpintería; y ‘Floor layer CV’ para trabajar en colocación de suelos.

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).