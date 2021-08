El SAS organiza vacunación sin cita contra COVID-19 en zonas turísticas de Almería

viernes 13 de agosto de 2021 , 16:24h

Las vacunaciones se han iniciado hoy en El Palacio de los Juegos Mediterráneos sin necesidad de realizar trámites previos de petición de cita o desplazamiento temporal





El Servicio Andaluz de Salud ha organizado en Almería jornadas masivas de vacunación sin cita en las zonas con mayor afluencia turística para facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en la provincia almeriense que se encuentran de vacaciones fuera de su domicilio habitual. Las jornadas estarán abiertas a mayores de 16 años y se administrarán las vacunas de ARN mensajero (Moderna o Pfizer).



La Consejería de Salud y Familias continúa avanzando en la inmunización de la población andaluza y cualquier residente en Andalucía mayor de 16 años que esté disfrutando de sus vacaciones en la comunidad y no haya iniciado la pauta de inmunización podrá acercarse a los puntos de vacunación habilitados y se le administrará la primera dosis. Estos usuarios serán atendidos sin necesidad de realizar trámites previos de petición de cita o desplazamiento temporal.





Distrito Almería

Las jornadas de vacunación han comenzado hoy en el Distrito Almería, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, que estará abierto permanentemente, incluido sábados, domingos y festivos para toda la población diana sin cita de 8.30 a 20.00 horas.



Otros puntos de vacunación en este mismo Distrito sanitario son el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso (Níjar) de lunes a viernes de 8 a 14.00. horas; el Pabellón Municipal de Frontón de Benahadux el lunes y martes de 9.00 a 14.00; el Teatro de Huércal de Almería, los días miércoles 18 y viernes 20 de 9.00 a 14.00 y el Espacio Escénico de Viator el jueves día 19 de 9.00 a 14.00 horas.



Distrito Poniente

En el Distrito Poniente las jornadas de vacunación sin cita tendrán lugar en el Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido de lunes 16 a viernes 20. Lunes y viernes de 8.00 a 15.00 horas y martes, miércoles y jueves de 8.00 a 19.00 horas.



Asimismo, se vacunará en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, desde el lunes al domingo 22. En este caso, el martes y jueves de 8.00 a 19.000 horas y el resto de los días de 8.00 a 15.00 horas.



En el Palacio de Deportes de Vícar se vacunará sin cita desde el lunes 16 al jueves 19 también de 8.00 a 15.00; en el Edificio Azucarera de Adra, el martes de 8.00 a 19.00 y el jueves, viernes y sábado de 8.00 a 15.00. Por último, en el Centro de Usos Múltiples de Berja, los días 18, 19 y 20, en horario de 8.00 a 15.00 y en el Pabellón de Deportes de Las Norias los días 17 y 18 de 8.00 a 15.00 horas.



En los centros de vacunación del Distrito Poniente se está vacunando desde el inicio de la semana a aquellas personas que acuden sin cita, siempre que haya vacuna, Si no, se les da cita.





AGS Norte

En el caso del Area de Gestión Sanitaria Norte Almería, esta vacunación se realizará en el Recinto ferial de Huércal Overa los días martes 17 (de 16.00 a 20.00 horas) y jueves 19 (de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00).



Esta semana, Andalucía ha recibido un mayor número de dosis por lo que se han organizado estas nuevas jornadas masivas sin cita para hacer posible la administración de las mismas en el menor tiempo posible. En concreto, se han recibido 684.330 dosis, de las que 572.130 son de Pfizer y 112.200 dosis de Moderna.





Población diana completa

Desde la semana pasada, Andalucía oferta la vacunación a toda la población diana con la apertura de petición de cita para primera dosis a los jóvenes de 14, 13 y 12 años (nacidos en 2007, 2008 y aquellos que ya hayan cumplido los 12 años de edad). La gestión de autocitas va a buen ritmo en este grupo poblacional de menores de 16 años que seguirán vacunándose preferentemente en los centros de Atención Primaria.



La petición de cita puede realizarse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Como novedad, a través de estas aplicaciones, las personas de entre 40 y 59 años que aún no hayan sido vacunadas podrán ahora solicitar su cita para la administración de su primera dosis y se le ofrecerá las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) en lugar de Janssen como hasta ahora.



En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado ‘Mis Citas’.