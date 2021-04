Provincia El subdelegado del Gobierno visita las obras del PFEA que se realizan en Fuente Victoria martes 06 de abril de 2021 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A lo largo de los tres últimos ejercicios, el Gobierno de España ha sufragado, a través del SEPE, 1.289 jornales por un valor total de 92.510 euros





El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha visitado las obras que, con cargo al PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) se están realizando en la entidad local autónoma de Fuente Victoria. Acompañado por el alcalde de la localidad, José María Montero y el diputado nacional Indalecio Gutiérrez, De la Fuente ha visitado los espacios donde, a lo largo de los tres últimos ejercicios, se han ejecutado distintos trabajos subvencionados por este programa, como obras de mejora en calles de la localidad y trabajos de acondicionamiento en espacios públicos y edificios municipales.



El subdelegado del Gobierno ha calificado este programa como un "instrumento fundamental" para la generación de empleo en los municipios más pequeños, "circunstancia vital en un momento como el actual, con la crisis causada por la pandemia". Concretamente, en la localidad de Fuente Victoria, desde 2018 a 2020, el Gobierno de España ha sufragado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 1.289 jornales por un valor total de 92.510 euros.

