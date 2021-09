Almería Dueños de viviendas irregulares avisan de ayuntamientos "reacios" a regularizar jueves 23 de septiembre de 2021 , 19:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia AUIAN participó en sesiones en el Parlamento andaluz para la tramitación esta semana de un proyecto de ley en ese sentido







La asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-NO (AUAN), que agrupa a propietarios de viviendas irregulares, ha saludado el proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), si bien ha abogado por que sea "menos restrictivo en cuanto a las obras que se puedan realizar sobre estas viviendas y porque permita a la Junta "instar a los ayuntamientos a que inicien el procedimiento de regularización ya que algunos se muestran reacciones".



En un comunicado, el abogado Gerardo Vázquez, quien junto a la portavoz, Maura Hillen, participó en sesiones en el Parlamento andaluz para su tramitación esta semana, ha destacado la "gran capacidad de trabajo y sensibilidad con las viviendas irregulares" de la consejería y ha afirmado que "ya no hay duda de que hay que regularizar de manera ágil y eficaz el mayor número posible".



"Hay consenso sobre ello", ha remarcado Vázquez mientras que Hillen ha valorado "la previsión del texto de la creación de un cuerpo de subinspectores de ordenación del territorio, pues nadie quiere que se repitan los desmanes que han ocurrido históricamente en Andalucía".



Ambos han considerado "estupendo", asimismo, que los procedimientos de disciplina urbanística se tengan que anotar obligatoriamente en el Registro de la Propiedad.



"Se está haciendo un buen trabajo en Andalucía sobre las viviendas irregulares, y de hecho hay personas en otras comunidades autónomas que empiezan a interesarse por lo que ha ocurrido aquí para tratar de resolver este problema en su territorio", han añadido.



Desde AUAN han apostado por otro lado por habilitar "servicio específico" en el seno de la Consejería de Fomento dedicado a dar respuestas de manera ágil y eficaz a consultas urbanísticas, donde el ciudadano "podría acudir a pedir consejo e información de una forma fácil".



Asimismo, han pedido que atiendan al requerimiento concreto del Parlamento Europeo para que se establezcan mecanismos que "impliquen a los defensores del pueblo regionales para resolver disputas en el urbanismo".



"Es probable que entre en vigor antes de final de año y los afectados esperan con expectación que así sea", han concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

