Almería El subdelegado recibe al nuevo jefe superior de Policía en Andalucía Oriental martes 11 de mayo de 2021 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El comisario principal Amaya Tébar tomó posesión de su cargo el pasado 26 de abril en Granada, en un acto presidido por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha recibido hoy en Subdelegación al nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, el comisario principal José Miguel Amaya Tébar, quien tomó posesión de su cargo el pasado 26 de abril en un acto celebrado en Granada presidido por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.



El encuentro ha servido para poner en común asuntos relacionados con la seguridad en la provincia. Amaya Tébar ha estado acompañado por el comisario principal de Policía Nacional en Almería, Rafael Madrona.



El nuevo jefe superior de Policía en Andalucía Oriental se refirió en su toma de posesión a la lucha que mantiene la Policía “como freno y azote” contra fenómenos tan graves como el terrorismo, la trata de seres humanos y tráfico de personas, la explotación sexual, la pornografía infantil, los delitos de odio, la corrupción, el tráfico de estupefacientes así como los delitos graves contra las personas y la propiedad y señaló que en Andalucía Oriental es “significativa” la lucha contra la delincuencia organizada.



En su encuentro con el subdelegado se han abordado aspectos relacionados con el tráfico de estupefacientes, especialmente con los cultivos indoor de marihuana en Almería. Asimismo, han tratado temas en materia de inmigración irregular.



De la Fuente ha señalado en la reunión “la gran labor de protección y garantía del libre ejercicio de los derechos constitucionales que realizan las mujeres y hombres de la Policía Nacional, una misión que cumplen de forma excepcional, como hemos podido comprobar durante la pandemia”.



Trayectoria del nuevo jefe superior

El comisario principal José Miguel Amaya Tébar ocupaba hasta ahora la responsabilidad de comisario provincial de Jaén. Nació en Melilla en 1958 e ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1986 como inspector. Ascendió a inspector jefe en 1998 y a comisario en 2012. Entre los años 2005 y 2012 fue secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental. Fue en julio de 2020 cuando accedió a la categoría de comisario principal.



