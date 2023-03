Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El talento almeriense se sube a la pasarela en MAC sábado 25 de marzo de 2023 , 20:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía arropan esta tarde a este evento que fusiona moda, arte, cultura y gastronomía La belleza arquitectónica del Claustro de la Catedral, el estilo de los seis diseñadores, y el arte de los intérpretes se han fusionado en la segunda edición de MAC. Moda, Arte y Cultura, regados con la gastronomía, que se ha visualizado a lo largo de la tarde en un evento que se ha llenado de tendencias e influencers, que lo han compartido en las redes sociales. Bajo el paraguas de la diseñadora Loreto Martínez, apoyada por Libertad Martínez y Estefanía Molina, han desfilado por la pasarela las propuestas de Sofía Qostali, Fabián Ozán, Susana Lirola con Mangata, Pilar Dalbat, Mari Carmen Sáez y la propia Loreto Martínez. Paralelamente, se ha disfrutado con las actuaciones de Ana Mar e Isa, Agus Contreras, Santo y Seña, y Cosmin Gaiger DJ. Y la gastronomía ha venido servida por empresas de la marca Sabores Almería. Este desfile único en Andalucía ha estado arrobado por el Ayuntamiento de Almería, con presencia de los concejales Ana Martínez Labella, Carlos Sánchez, Diego Cruz, Sacramento Sánchez y Jesús Luque. Por Diputación, con las diputadas Ángeles Martínez y María Luisa Cruz, y la Junta de Andalucía, con el delegado de Turismo, Cultura y Deportes, José Vélez, y el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Diego Martínez. Ana Martínez Labella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, afirma que “la ciudad está llena de un talento especial que enriquece la cultura y, a la vez, genera desarrollo económico para Almería. En MAC se está visualizando el trabajo de diferentes emprendedores, asentados en el panorama de la moda y la música, que nos están deslumbrando por la creatividad de sus propuestas”. Por eso, Ana Martínez Labella ha querido “felicitar a las organizadoras, porque han sabido unir cultura, moda, música y gastronomía. Las administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, de nuevo nos hemos unido para apoyar un proyecto que visualiza la moda que se hace en nuestra tierra, que pone en valor el arte de nuestra tierra y que tiene una respuesta maravillosa por parte del público”. La vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, ha afirmado que "esta iniciativa sirve como plataforma para impulsar el talento joven y de los emprendedores almerienses a través de un evento singular que aúna moda, arte y cultura en un marco espectacular. Este tipo de proyectos nos ayudan a difundir la provincia y su marca turística, Costa de Almería, como una provincia dinámica, emprendedora y foco de talento en distintos ámbitos, especialmente en la moda, a la vez que pone en valor la gastronomía de la marca Sabores Almería que impulsamos desde Diputación”. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha dado las gracias a los organizadores de este evento, porque “durante toda esta semana Almería ha estado en el punto de mira del mundo de la moda, a través de nuestros diseñadores, y con la mente puesta en lo que hoy íbamos a ver en este magnífico escenario, que es el claustro de la Catedral" . Se trata de una iniciativa en la que el Gobierno andaluz tenía que estar presente para poner de manifiesto que nuestra moda y nuestros creadores tiene un talento exportable, que va a llegar a todos los rincones del planeta”. Además, “no podemos perder de vista los dos millones de reproducciones en redes sociales que tuvo la edición del año pasado, ya que es también un poderoso impacto turístico para esta tierra”. Cultura como generadora de desarrollo económico La cultura es, además de entretenimiento, un generador de desarrollo económico. Y, dentro de la misma, Almería está creando un ecosistema de diseñadores que están brillando en el panorama nacional. Algunos de ellos han podido exponer sus creaciones, que van desde el flamenco al traje de noche, con una visión que transita desde la tradición enraizada con esta tierra a la vanguardia de la moda. Unidos a ellos la banda sonora de la música, talentos en estado puro, y el sabor de los productores almerienses. Paralelamente ha habido expositores de Lausset, Monamoon, Joyería Zenit, Tocados Marisa Fernández e Ingrid Haubrich Art Studio. Photocall, selfies, stories y reels, tiktokers e instagrammers, que han asistido a un evento, MAC, que si el año pasado mostró la belleza de la Alcazaba, esta tarde se ha abierto al Claustro de la Catedral, gracias a la colaboración del Obispado de Almería. Presentado por los comunicadores Jaime Astrain y Mónica Aldehuela, continuará en los cientos de fotografías que se están subiendo a las redes sociales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

