Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Junta y Ayuntamiento de El Ejido facilitan la contratación de 139 jóvenes viernes 21 de octubre de 2022 , 12:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa Joven Ahora de la Consejería de Empleo ha destinado 1.251.000 euros de presupuesto al municipio ejidense noticiasdedalmeria.com El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha visitado hoy junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora Cara, los proyectos que se están desarrollando en este municipio con el Programa Joven Ahora de la Junta de Andalucía, financiado por Empleo con 1.251.000 euros y gracias al cual el ayuntamiento contratará a 139 jóvenes desempleados para desarrollar actuaciones de interés social. Amós García ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y su alcalde “para dar esta oportunidad de adquirir experiencia laboral a los jóvenes, que tan afectados se han visto por la crisis” y ha subrayado “la importante coordinación que existe entre la Junta y los municipios, que va a suponer la movilización del colectivo juvenil, la administración más cercana, los ayuntamientos, y el tejido productivo local”. El delegado de Empleo ha recordado que Joven Ahora permitirá la contratación de 945 jóvenes en el conjunto de la provincia, con un presupuesto total de 8,5 millones de euros que ya han sido pagados por adelantado y al 100% a los ayuntamientos almerienses y la ELA de Fuente Victoria. También ha señalado que Almería ha sido la primera provincia andaluza en poner en marcha este programa y que un mes después de su inicio alcanza 439 contrataciones realizadas, el 47% del total previsto. “Joven Ahora es una muestra de la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el empleo y los jóvenes, una iniciativa que facilita que éstos puedan acceder a un empleo que en muchos casos es el primero y que continúen en el mercado laboral venciendo el obstáculo de la falta de experiencia, al tiempo que fomentamos el asentamiento de la juventud en el medio rural, evitando así su despoblación”, ha remarcado Amós García. El alcalde, Francisco Góngora, ha explicado que “el Ayuntamiento se acoge a este programa impulsado por el gobierno de Juanma Moreno con el objetivo de promover el desarrollo de la empleabilidad de los jóvenes ejidenses parados de entre 18 a 29 años, ambos inclusive, mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación en una de las 13 líneas de actuación que hemos puesto en marchas”. Además, ha destacado “el importante esfuerzo económico y de medios materiales y humanos que realiza el Consistorio para acogernos y sacar adelante este tipo de planes para fomentar el empleo en el municipio, al asumir los gatos derivados de la propia actividad laboral como vehículos, materiales, vestuario…”. Del total de 139 contrataciones previstas por el Ayuntamiento de El Ejido, se han realizado hasta el momento 53. El delegado territorial y el alcalde han visitado a una veintena de jóvenes contratados en diversas ocupaciones que actualmente están realizando tareas de jardinería, pintura y limpieza en diversos espacios municipales. El proyecto del consistorio ejidense dentro del programa Joven Ahora contempla 13 líneas de actuación: un plan de adecuación de senderos para su valorización turística y deportiva; la preparación de documentos de expedientes de planeamiento para digitalización; el programa para la regeneración, reordenación, limpieza y desinfección de espacios exteriores en colegios públicos de Infantil y Primaria, y otros edificios municipales, y la implementación de medidas para la adecuación de eventos al aire libre, paradas de autobús y cementerios municipales en cuanto a accesibilidad, requisitos de distancia social y desinfección. También van a trabajar en la regeneración y puesta de valor del patrimonio arqueológico, así como limpieza y desinfección del entorno exterior; regeneración, limpieza, desbroce y desinfección de parcelas urbanas y urbanizables del patrimonio municipal; mantenimiento y limpieza en las instalaciones deportivas; apoyo a personas mayores, familias y menores en situación de vulnerabilidad; recogida de datos, tratamiento, y reorganización, propiciando que las actuaciones preventivas realizadas en servicios sociales puedan llegar a más ciudadanos del municipio. Para desarrollar estas tareas, los jóvenes participantes están siendo contratados en las ocupaciones de auxiliar de jardinería y viverismo, peón de obras públicas, producción de plantas y semillas, pintura, electricidad, fontanería, soldadura, limpieza, albañilería, administración general, mozo/a de carga y almacén y monitores/as socioculturales, educativos y de tiempo libre. Requisitos para participar en Joven Ahora Podrán ser contratadas para la realización de los proyectos personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta condición deberá cumplirse el día que se realice la búsqueda de candidaturas por parte de las oficinas de empleo correspondientes. Los ayuntamientos y entidades locales son los responsables de llevar a cabo las contrataciones, mediante oferta en el SAE, ajustada a los requerimientos de los puestos de trabajo contemplados en su proyecto. Este organismo proporcionará a la entidad dos personas candidatas por cada puesto de trabajo solicitado, de acuerdo con unos criterios de prelación. En primer lugar, personas desempleadas residentes en el municipio, ordenadas de la siguiente manera: personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio; seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía; perceptores de subsidios por desempleo; Renta Activa de Inserción (RAI); de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo.Cuando no existan personas que cumplan con los requisitos de la oferta en el municipio, la búsqueda se ampliará al ámbito del Área Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o a la comunidad autónoma, aplicando los criterios de prelación anteriores. Los proyectos podrán tener una duración máxima de ocho meses y los contratos se celebrarán a jornada completa por un período de seis meses. Por cada contrato formalizado en un grupo de cotización del 4 al 10, la iniciativa establece una cuantía de 9.000 euros. Además, las personas jóvenes destinatarias recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales de la orientación del Servicio Andaluz de Empleo.

