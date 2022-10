Es una información de noticiasdealmeria.com

La consejera de Empleo afirma que “los planes de empleo no crean empleo”

jueves 20 de octubre de 2022 , 09:11h

noticiasdealmeria.com “Los planes de empleo no crean empleo” ha afirmado de modo contundente la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco en respuesta a la parlamentaria socialista por Almería Pilar Navarro, quien la interpelaba sobre la devolución de una millonaria subvención del Plan Ahora Joven al Ayuntamiento de la capital.

Blanco informó que la Junta de Andalucía puso a disposición del Ayuntamiento almeriense 2,7 millones de euros en julio de este año, pero el Consistorio solo solicitó 90.000 euros, y que pudiendo contratar a 300 jóvenes, iba a hacerlo a 10, y que finalmente ha renunciado y está en periodo de reintegro del dinero que le fue transferido.

Navarro se mostró asombrada y contestó “¿es usted consciente de lo que nos acaba de explicar aquí?”, a lo que ésta respondió que sí y aclaró “he dicho la verdad”, añadiendo que la propia parlamentaria socialista sabía la respuesta a la pregunta, por lo que no tenía sentido su asombro.

Blanco también quiso aclarar algunos aspectos, como por ejemplo que “el PP no pide planes de empleo, pero el PSOE sí y luego no los solicita”, y puso como ejemplo que hay 23 ayuntamientos y entidades locales que no han solicitado el total de las ayudas destinadas a ellos, y otros 26 que no han solicitado ninguna cuantía. En total, 30,8 millones de euros se han quedado en las arcas de la Junta de Andalucía, casi el 26% del dinero disponible.

Jerez de la Frontera (PSOE) renuncia a más de 2,5 millones, Huelva (PSOE) a 1,8 millones, San Fernando (PSOE) a 1,2 millones, Sanlúcar de Barramenda (PSOE) a medio millón, Ubrique (PSOE) a 207.000 euros, Manilva (PSOE) a 109.000 euros, Cádiz (Podemos/ Adelante Cádiz) a 1,3 millones, Casares (PSOE) a 99.000 euros…

La consejera de Empleo afirmó que “los planes de empleo no crean empleo”, y para ello recurrió al informe correspondiente de la Cámara de Cuentas, y abundó en que la Comisión Europea “tiene reticencias a que en el nuevo marco se vayan a poner planes de empleo, porque entienden que no se crea empleo, que quien crea empleo son las empresas y los trabajadores autónomos”.

Por último, recordó que en la pasada legislatura, en la concertación social entre empresarios y sindicatos "no pidieron planes de empleo como los que usted está refiriendo y solo 44 ayuntamientos, el 5,7% del total de los consistorios andaluces, los han pedido.