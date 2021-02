El tema de las adicciones centra la XVII Semana de la Facultad de Psicología

miércoles 24 de febrero de 2021 , 19:13h

La Semana de la Facultad de Psicología ha elegido este año el tema de las adicciones para conmemorar su décimo séptima edición. La actual pandemia ha obligado a suspender la entrega tradicional de premios a instituciones públicas y privadas, a profesores que cumplen 25 años de servicio, a los mejores expedientes de los cuatro títulos oficiales y la entrega de la medalla de la Facultad. Sin embargo, desde la Facultad de Psicología han organizado un amplio programa de actividades con talleres y conferencias en formato virtual, posponiendo el acto institucional a una fecha en la que las condiciones sanitarias lo permitan.

La decana de la Facultad de Psicología, Encarna Carmona, ha explicado por qué han elegido como temática la adicción. “Siempre intentamos buscar un tema transversal que sea relevante para todos nuestros profesionales, en este caso para los de trabajo social y psicología, que son los que están interesados en la intervención, en la prevención y en la investigación en el tema de adiciones".

El programa, que comenzó con gran éxito de participación ayer martes 23 de febrero, está compuesto por cuatro talleres on-line. “Este formato ya lo iniciamos el año pasado durante el confinamiento, siendo un éxito de asistencia por parte de nuestro alumnado, pero este año también hemos abierto las actividades a egresados, a profesionales que realizaron con nosotros las prácticas curriculares y a entidades colaboradoras. De esta forma la Facultad de Psicología abre su formación complementaria tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad psicológica de Almería y a todo el que quiera asistir".

Este interés por llegar a toda la sociedad ha quedado reflejado con la creación por parte del nuevo equipo de gobierno del Vicedecanato de Divulgación Científica. “Queremos darle un papel preponderante a la divulgación, es decir, que nuestro profesorado y alumnado esté al día de los avances más relevantes e innovadores en ciencia, pero también abrir esos avances a la sociedad almeriense, a los profesionales que quieren hacer una formación continua y que están vinculados con la Facultad", ha explicado la decana.

En cuanto a la programación de la Semana de la Facultad de Psicología, este año se han organizado cuatro talleres, tres de ellos relacionados con la práctica profesional, para lo que cuentan con la colaboración de ‘Proyecto Hombre', ‘Nuevo Mundo' y ‘Noesso'. Esta última asociación está colaborando con un grupo de investigación de la Facultad de Psicología “haciendo una investigación pionera en la intervención y tratamiento de adiciones utilizando la estimulación eléctrica transcraneal", ha indicado Encarna Carmona.

También ha habido un taller impartido por el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Almería, sobre el abordaje psicológico del tratamiento de las adicciones.

Conferencia plenaria

El plato estrella de la programación ha sido la conferencia plenaria impartida este miércoles, 24 de febrero, a cargo de Antonio Verdejo-García, neuropsicólogo experto en el tratamiento de varios tipos de adicciones.

En su charla ‘Alteraciones de la toma de decisiones en consumidores de estimulantes: nuevas tecnologías de evaluación y entrenamiento cognitivo', Verdejo-García ha destacado que “como neuropsicólogo estoy interesado en la relación que hay entre cómo funciona el cerebro y cómo nos comportamos, y cuando hablamos de neuropsicología de la adicción normalmente tendemos a pensar que hay por los menos cuatro sistemas en el cerebro importantes para conocerla en profundidad".

A este respecto ha indicado que existe el sistema motivacional o de recompensa que, esencialmente, “analiza el entorno y nos dice cuáles son las cosas que nos importan, cuánto las valoramos. En las adicciones se produce una hipersensibilización de ese sistema hacia todo lo que tiene que ver con la sustancia adictiva o la actividad adictiva y, al mismo tiempo, se produce una depreciación de otro tipo de recompensas que llamamos naturales, como puede ser el dinero".

El segundo sistema está relacionado con el procesamiento de las emociones negativas o el estrés. “En el caso de las adicciones se caracteriza por la aserción de todo lo que tiene que ver con el aspecto negativo, y otras con alteraciones de la regulación emocional. Esto hace que las personas con un problema de adicción a veces parezcan un poco insensibles a estímulos que teóricamente tendrían que generarle una emoción y, en cambio, otras veces parezcan hiperreactivos antes estímulos que no parecen tan importantes".

Verdejo ha explicado que el tercer sistema está relacionado con la función ejecutiva. “Son todos los procesos cognitivos que se ponen en marcha para intentar conseguir objetivos que nos proponemos a medio y largo plazo, es decir, se activan procesos secundarios para conseguir las metas a medio y largo plazo". Y, por último, ha señalado que el cuarto sistema, “el que llamamos sistema de toma de decisiones, se representa como una interacción entre los anteriores sistemas".

Pese a que estas son ideas bastantes compartidas entre la comunidad científica, Verdejo-García ha señalado que “cuando se intenta trasladar el conocimiento neurocientífico a la práctica no hay tanto consenso sobre cuáles son las herramientas o estrategias que deberíamos usar, por ejemplo, para evaluar los deterioros neuropsicológicos en personas con problemas de adicción".

Trayectoria

Antonio Verdejo-García es catedrático y dirige el grupo de adicción e impulsividad en el Turner Institute for Brain and Mental Health en Monash University, Melbourne. Anteriormente ha sido profesor de psicología en la Universidad de Granada (2007-2012), donde recibió el premio de excelencia en investigación por su trabajo en los deterioros neuropsicológicos asociados al consumo de drogas, e investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mediques en Barcelona (2006-2007).

Formado en Psicología por la Universidad de Granada, se especializó en las áreas de neuropsicología y adicciones durante su formación pre y postdoctoral en EEUU (Johns Hopkins University y University of Iowa) y el Reino Unido (University of Cambridge). Es autor de más de 200 artículos que han atraído miles de citas. Actualmente, es receptor de un fellowship del Medical Research Future Fund del Gobierno de Australia, subdirector del programa de adicción y salud mental del Turner Institute, y Co-Chair del grupo de interés en neurociencias de la International Society of Addiction Medicine.

Ha participado activamente en la formación de jóvenes investigadores españoles en su grupo en Monash University, y tiene experiencia en divulgación científica a través de films documentales (‘The science of addiction’), conferencias públicas (‘Cerebro y adicción a la comida’), ciclos de webinars y artículos de prensa. Es académico de número de la AJE.