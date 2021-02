Economía Ampliar Almería celebra una nueva jornada del Ciclo IMEX-Almería miércoles 24 de febrero de 2021 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Almería será la sede de una nueva Jornada virtual IMEX con contenidos como mercados destino de exportación, marketing digital, logística y fiscalidad internacional, que buscan ofrecer las claves para que las empresas de Almería sigan aumentando su competitividad empresarial en los mercados internacionales. La provincia de Almería batió su récord histórico de exportaciones al alcanzar los 4.300 millones en ventas en 2020, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,3% con respecto al año anterior. Estos datos positivos contrastan con la caída del 10% de las exportaciones a nivel nacional, provocada por la grave situación global provocada por la pandemia. Europa, principal destino El principal destino de las exportaciones de bienes y servicios de las empresas de Almería están dirigidos a Europa, siendo cuatro países europeos: Alemania, Francia, Italia y Portugal, los que concentran casi la mitad del total de las exportaciones de las empresas de la provincia de Almería. Por todo ello, el 2 de marzo, la Cámara de Comercio de Almería y Moneda Única organizan una nueva jornada empresarial virtual que va dirigida a todo su tejido empresarial exportador. Esta Jornada IMEX-Almería abordará las “Claves para aumentar las ventas de las empresas almerienses en Europa”. En la Jornada, participarán los directivos de las Cámaras de Comercio bilaterales de estos cuatro países europeos que concentran el 45,5% del total de las exportaciones almerienses. Solo Alemania, Francia, Italia y Portugal, concentraron 1.915 millones de euros de las ventas de las empresas de la provincia de Almería en 2020. Alemania con 1.021 millones de euros y Francia con 546 millones de euros, son los dos primeros mercados mundiales de las exportaciones almerienses del año pasado. Ambos destinos experimentaron fuertes crecimientos con respecto al año anterior del 8,9 % y del 6,9 % respectivamente. Por su parte, Italia fue receptor de 242 millones de euros (con un descenso del 9,3 %) y Portugal, 106 millones de euros (con una bajada del 2,4 %). La jornada del 2 de marzo también abordará otros dos contenidos como el Marketing Digital para la internacionalización y las Herramientas Logísticas y Fiscales con las que cuentan las empresas para afrontar con éxito sus procesos de internacionalización. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

