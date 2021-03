Deportes El tenista almeriense Javi Barranco llega a una nueva final en dobles en un torneo internacional martes 23 de marzo de 2021 , 07:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Formando en esta ocasión pareja con el italiano Raul Brancaccio, se trata de su segunda final en un mes, a la que añade, además, una semifinal



El tenista almeriense Javier Barranco volvió este fin de semana a alcanzar una nueva final internacional en la modalidad de dobles, en esta ocasión junto al italiano Raul Brancaccio y en el M25 La Nucía, 2º Internacional David Ferrer 2021, que suma a la final alcanzada hace dos semanas en Gran Canaria, esta en un Challenger ATP.



Barranco, con Brancaccio, derrotó en primera ronda a la pareja española formada por el valenciano Iván Bas y el gaditano Pablo Llamas, por 6/4, remontando un 4/2 adverso, 7/6 (5), salvando igualmente un 6/5 en contra. En cuartos de final, los rivales volvieron a ser de nuevo dos tenistas españoles, en este caso el donostiarra Mikel Aranzabal y el valenciano Sergi Pérez. Un ‘break’ en el octavo juego les puso en bandeja el primer set, que acabaron ganando por 6/3, mientras que en el segundo las distancias se abrieron pronto para cerrarlo con un 6/2.



Ya en semifinales, Barranco y su compañero se impusieron al también español Carlos López Montagud, valenciano, que formaba dupla con el tenista belga Simon Beaupain, rompiendo el servicio rival tras un 5/5 para acabar venciendo por 7/5 el primer set, y dominando el segundo con un 6/3 que les abría las puertas de la final.



En el partido por el título, el almeriense y el italiano, segundos favoritos del cuadro, no pudieron sorprender a los cabeza de serie número uno, el ruso Yan Bondarevskiy y el ucraniano Oleg Prihodko, que se llevaron el título con un doble 6/3. Previamente, una semana antes de esta final, Javi Barranco había llegado a semifinales también en el 1er Internacional David Ferrer 2021 en La Nucía (Alicante), formando pareja en este primer torneo con el tarraconense Albert Roglan.





