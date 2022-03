Deportes El tenista almeriense Javi Barranco se acerca a Roland Garros tras ganar en Croacia lunes 21 de marzo de 2022 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Logra su primer título de la temporada, undécimo título profesional individual para el deportista El tenista almeriense Javi Barranco conquistó este fin de semana su primer título profesional de la temporada al adjudicarse el M25 de Rovinj, en Croacia, sobre tierra batida. Se trata del undécimo título individual para Barranco, que suma 21 en total contando sus victorias en dobles, y que le acerca a poder estar en la fase previa de Roland Garros, el torneo más importante del mundo en tierra batida. Para llegar a la final, Barranco dejó atrás en primera ronda al austriaco Marko Andrejic, por 6/3 6/1, y en segunda ronda al francés Emilien Voisin, por 6/1 3/6 6/0. El tenista almeriense alcanzó así los cuartos de final, donde se enfrentó al austriaco Filip Misolic, al que derrotó por un claro 6/2 6/1. El partido más duro llegó en semifinales frente al rumano Cezar Cretu, al que derrotó ganando el primer set por 6/4, perdiendo el segundo por 4/6 y llevándose el tercero por 6/2. En la final, Barranco no dio opción a su adversario, el checo Dalibor Svrcina. El almeriense ganó los dos sets por idéntico parcial, 6/1, para hacerse con el título. El tenista afirmaba estar “muy contento por el rendimiento y la actitud de toda la semana” y tener “muchas ganas de seguir creciendo”. El siguiente torneo para el almeriense será el Zadar Open, también en Croacia, perteneciente al circuito ATP Challenger. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

