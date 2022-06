Capital Ampliar El transporte público entre Almería y Huércal será mejorado viernes 17 de junio de 2022 , 18:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento aprueba el convenio que suscribirá con Huércal, el Consorcio Metropolitano y la operadora permitiendo la conexión de la línea M-100 con la red urbana en el Hospital y el Centro Comercial Torrecárdenas El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local el Convenio de Colaboración que suscribirá con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Area de Almería, el Ayuntamiento de Huercal de Almería y la Operadora Autodiscrecional Almeriense, para la adopción de medidas de mejora en las conexiones de transporte público entre los municipios de Almería y Huércal de Almería. Sin contenido económico para el Ayuntamiento de Almería y facultando al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, para su firma, el convenio viene a significar “un paso más en la mejora de las condiciones de conexión urbana entre ambos municipios, en este caso favoreciendo que autobuses procedentes de Huércal tengan la opción, mediante la implantación de una línea circular, de conectar con la red de transporte público urbano de Almería en dos puntos estratégicos de la red urbana como son el Centro Comercial Torrecárdenas y el Hospital Universitario de Torrecárdenas”, según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez. El Ayuntamiento de Almería responde así a la petición formulada desde el Ayuntamiento de Huércal para el establecimiento de dos puntos de parada en el núcleo de Almería, de forma que la futura línea M-100 (Torrecárdenas-Huércal de Almería-El Potro), adscrita a la concesión del Consorcio Almería-Campamento Militar-Pechina (VJA-196) pueda efectuar parada en dos ubicaciones “estratégicas y de gran interés para los usuarios, particularmente que proceden de la vecina localidad de Huércal. Estos puntos de parada se situarán junto al Centro Comercial Torrecárdenas y el Hospital Torrecárdenas, en este caso la existente junto al Materno Infantl, de reciente creación”. El documento hoy aprobado, pendiente ahora de suscribirse entre las partes, recoge las características y prescripciones técnicas del servicio a implementar, los compromisos de financiación y adaptación tecnológica, así como la totalidad de aspectos jurídico-administrativos que regirán el establecimiento de esta nueva línea metropolitana denominada M-100 que servirá para mejorar las frecuencias y conexiones entre los barrios de Huércal de Almería y las instalaciones del Hospital Universitario Torrecárdenas (conectando con las líneas urbanas 2, 3, 4 y 18) y el nuevo centro comercial (en su caso conectando con la líneas 5 y 8). Esta nueva línea mantendrá un total de 26 expediciones diarias en calendario de lunes a viernes laborables y 14 en calendario de sábados, domingos y festivos, cifras que mejorarán la oferta de servicios entre ambos municipios que actualmente ya mantienen 40 servicios diarios en calendario laborable (20 idas mas 20 vueltas) y 20 en fin de semana (10 idas más 10 vueltas). En ambos casos, favoreciendo la intermodalidad, se da servicio a dos grandes puntos de interés para usuarios del municipio de Huércal de Almería y se aprovecharía la cercanía de ambos para brindar una oferta de transporte más atractiva y establecer un punto de intercambio con las líneas urbanas aprovechando la próxima integración tarifaria. Otros acuerdos Como parte de los treinta y siete punto incluidos en el Orden del Día, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy la convocatoria de subvenciones, para este año, por un importe total de 159.000 euros, subvenciones dirigidas a colectivos sociales, asociaciones vecinales y federaciones de asociaciones de vecinos o entidades asociativas sin ánimo de lucro. En materia de igualdad, el importe total de las subvenciones alcanza los 20.000 euros. Para asociaciones de vecinos y federaciones de asociaciones de vecinos, la dotación presupuestaria es de 69.000 euros en total. Para entidades asociativas sin ánimo de lucro, el importe total de la convocatoria es de 50.000 euros. Por último, en materia de integración de las personas con problemas de drogodependencias, el importe de la subvención alcanza los 20.000 euros. Destacar igualmente que, a propuesta del Área de Economía y Función Pública, se ha adjudicado el contrato para el suministro de uniformidad y equipos de protección individual para el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S). Seis lotes diferentes, a varias empresas, por importe total de 55.583,04 euros. El material a suministrar en este contrato, en un plazo de entre 45 y 65 días, son cascos y prendas de protección, prendas textiles de intervención, guantes, calzado, caja protectora de máscara, entre otro material. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

