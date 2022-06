Capital Propuesta de adjudicación para las obras del aparcamiento disuasorio en San Cristóbal y de remodelación de la calle Marcos viernes 17 de junio de 2022 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local hace suya las propuestas de adjudicación de la mesa de contratación que, con una inversión total de más de 400.000 euros, se enmarca en la estrategia global para la revitalización del Casco Histórico El Ayuntamiento de Almería ha elevado para su aprobación a la Junta de Gobierno Local la propuesta de adjudicación de las obras de construcción de un aparcamiento disuario, con 45 plazas, junto al Cerro de San Cristóbal y de las obras de remodelación y mejora de la calle Marcos, ambos proyectos como parte de las iniciativas con las que el consistorio concurrió a la línea de ayudas a municipios para la ‘Implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos europeos Next Generation. Como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María Vázquez, en rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno que se ha celebrado hoy viernes y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el objetivo de ambas actuaciones pretenden mejorar la movilidad en la ciudad con actuaciones puntuales que además suponen un proceso de transformación urbanístico allí donde se van a acometer. Así, la Junta de Gobierno Local ha acordado, haciendo suya la propuesta de la mesa de contratación, disponer el orden decreciente y declarar la oferta económicamente más ventajosa, para la ejecución de las obras de la calle Marcos, la presentada por la mercantil FACTO, con un presupuesto de ejecución de 199.757,54 euros. El plazo de ejecución previsto para esta actuación es de cuatro meses. La intervención en esta caso, a nivel de urbanización, “será similar a la actuación que se viene desarrollando en la calle Cruces y que seguirá, en breve, sobre la calle Magistral Domínguez”, como ha señalado Vázquez. San Cristóbal Del mismo modo, la Junta de Gobierno también ha hecho suya también la propuesta de la mesa de contratación aprobando el orden decreciente y declarando la oferta más ventajosa, para las obras de construcción del aparcamiento disuasorio en San Cristóbal, junto a las calles Antonio Vico y calle Pósito, la presentada por la empresa Grupocopsa. El importe de adjudicación para este proyecto se cifra en 239.523,22 euros. El plazo de ejecución es también de cuatro meses. En el entorno de San Cristóbal y siguiendo el proceso de transformación que se está llevando a cabo en esta zona, las obras que ahora se adjudican permitirán la construcción de un aparcamiento disuasorio, con 45 plazas, junto a las calles Antonio Vico y Pósito, ordenando un espacio de más de 3.000 metros cuadrados de superficie A la licitación de ambas obras se presentaron, respectivamente, dos y cinco ofertas. Ahora las empresas propuestas como adjudicatarias cuentan con el plazo de diez días, a partir de la notificación del acuerdo, para presentar la documentación necesaria que formalice la adjudicación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

