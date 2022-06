Deportes Tristán Romero se proclama Campeón de Andalucía de boxeo infantil viernes 17 de junio de 2022 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El deportista de diez años ha competido ante un rival muy técnico en la cita que se celebró recientemente en Mairena de Alcor (Sevilla) La cantera base del deporte almeriense demuestra que tiene presente y futuro gracias a los éxitos de los jóvenes deportistas que no cesan en las salidas fuera de Almería para disputar las competiciones autonómicas. El boxeo no se ha quedado atrás y la escuela deportiva municipal Lola Boxing ha vuelto a sembrar grandes resultados. El deportista Tristán Romero Torres, en la categoría infantil y con diez años, ha conseguido ser nombrado campeón de Andalucía en Mairena de Alcor (Sevilla) en el Campeonato de Andalucía Infantil de Boxeo. El deportista de la escuela que pertenece a la red del Patronato Municipal de Deportes logró vencer a un rival muy técnico y, poner en pie al público gracias al combate realizado. La organización de la cita deportiva le concedió el trofeo al mejor combate y, desde la EDM Lola Boxing informan que “a esta joven promesa de la disciplina del boxeo le quedan los campeonatos de España que se celebrarán el mes de julio en Asturias, donde representará a nuestra tierra”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado al deportista Tristán Romero “por los éxitos cosechados en el campeonato andaluz, Almería tiene una cantera base muy potente donde las escuelas deportivas municipales juegan un papel muy importante gracias a la formación diaria de los niños y niñas”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

