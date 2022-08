Deportes IV Trofeo de Halterofilia en Feria lunes 22 de agosto de 2022 , 11:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acude al Palacio de los Juegos Mediterráneos donde participaron 16 chicos y 5 chicas La halterofilia ha tenido su tradicional hueco en la Feria de Almería. Este deporte, que cosecha año tras año grandes éxitos gracias al tenaz trabajo de los almerienses, se basa en la constancia, esfuerzo y motivación que el Club de Halterofilia de Almería brinda a los deportistas. Los halterófilos demostraron este verano, en la IV edición del Trofeo de Halterofilia ‘Feria de Almería 2022, su buen estado de forma en el Palacio de los Juegos Mediterráneos el pasado 21 de agosto. La competición arrancó desde las 10.30 horas y su finalización rozó las 14:00 horas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acudió a la instalación para ver a los 16 chicos y 5 chicas que participaron en esta edición, que se reanudó tras haber estado en pausa por la pandemia de la covid-19. Además del club de Almería, se contó con la presencia de tres clubes de Málaga: Halterofilia Málaga, Randori y Club Axarquia Vélez Málaga. Además, el trofeo de la Feria de Almería recibió a un deportista internacional que llegó de Francia, en concreto, del club La Gauloise de Vaise. Con la demostración de los deportistas, el concejal Juanjo Segura reflejó que “la halterofilia es un deporte que requiere grandes entrenamientos y, al club almeriense les brindamos todo nuestro apoyo para que año a año sigan demostrando su calidad”. El Club de Halterofilia de Almería es uno de los que tiene mayor solera. En concreto, lleva en funcionamiento en la ciudad desde más de 55 años y su competición es una de las más espectaculares para disfrutar en directo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

