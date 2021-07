Deportes El USN World Summer Cup comienza este viernes en Almería miércoles 07 de julio de 2021 , 15:45h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Recinto de Conciertos del Ferial recibe la primera sesión clasificatoria de esta prestigiosa competición de rap improvisado



El USN World Summer Cup es una competición de carácter internacional en la que se reúnen y compiten los mejores freestylers del mundo, reuniendo en una misma competición artistas de España, Argentina, México, Colombia y Chile. Se celebrará durante el mes de julio y la ciudad de Almería tendrá el honor de ser este viernes, 9 de julio, a partir de las 21.30 horas, la primera sede y cita inaugural de un ciclo de 10 jornadas en 10 ciudades españolas. Un éxito que ha sido posible gracias al trabajo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, que se encargará de la producción del evento.



La competición está conformada por dos rondas clasificatorias, semifinales y final que darán al campeón de la World Summer Cup, una batalla afilada en la que participarán los mejores freestylers del mundo. Las entradas están a la venta en https://usnfreestyle.com/tickets/ con distintos tipos de precios en función del lugar de asiento.



En esta jornada de apertura se clasificará un participante de cada uno de los dos grupos en liza. En el bombo Uno están Botta, Zasko, Valles-T y Santi, que se fue subcampeón de La Cancha, una ronda previa. En el grupo Dos están BTA, Gazir, Nitro y Michu, también clasificado en las preliminares. Además de los cruces y rondas que diriman los dos clasificados, Almería contará con exhibición de batalla entre Skone y Aczino. En los platos estarán Verse y Hazhe y Klan y FJ estarán en el jurado en un evento que presentarán Queen Mary y Bekaesh.



Cuando el evento se hizo oficial, el concejal de Cultura, Diego Cruz, mostró su satisfacción, señalando que “desde el Área siempre queremos hacer una programación lo más variada posible, llegando al mayor número de públicos, desde el más tradicional al más experimental o alternativo. La gama es amplísima pero, pese a ello, conseguimos que todos tengan alguna propuesta interesante. En el caso del USN World Summer Cup los amantes del Freestyle, de la agilidad de las ‘batallas de gallos’, podrán disfrutar de un evento que nace siendo una superliga de raperos y que Almería tendrá el honor de inaugurar desde el Recinto Ferial”, apunta.



La lista de ciudades y recintos que sucederán a la cita de Almería dice mucho del nivel del evento. Las clasificatorias seguirán los días 10, 11, 16, 17 y 18 en la Vitoria (Plaza de Toros), Murcia (Estadio Enrique Roca Fernández), Málaga (Palacio Deportes Martín Carpena), Gijón (Plaza de Toros del Bibio) y A Coruña (Parque del Pasatiempo, Betanzos). Las semifinales serán el 21 de julio en el Parc del Fórum de Barcelona, el 23 de julio en el Wanda Metropolitano de Madrid y el 25 de julio en Muelle 12 de Alicante, mientras que la gran final será en el Estadio de Fútbol Ciutat de Valencia.



La primera edición de USN se podrá ver también en exclusiva a través de Ubeat, la multiplataforma de entretenimiento del Grupo Mediapro. Los seguidores del freestyle de cualquier punto del mundo podrán ver las 10 citas de esta competición internacional a través de ubeat.tv (también disponible en aplicaciones para móviles con iOS y Android) y en el canal de televisión homónimo en los países en los que está disponible. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.