Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Electricidad gratis este fin de semana Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 22 de abril de 2023 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El precio de la luz baja un 36% este domingo y se regala durante siete horas Los consumidores de la tarifa regulada de electricidad podrán disfrutar este domingo de una bajada del 36,61% en el precio medio de la luz, que se situará en 49,94 euros por megavatio hora (MWh). Además, habrá dos franjas horarias en las que el precio será cero: entre las 11.00 y las 13.00 horas y entre las 15.00 y las 20.00 horas. El precio más alto del día se dará entre las 22.00 y las 23.00 horas, con 125,02 euros/MWh. Esta caída del precio de la luz se debe al acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea para prolongar la denominada 'excepción ibérica' hasta el 31 de diciembre de este año. Este acuerdo permite a ambos países desvincularse temporalmente del mercado eléctrico europeo, que está muy afectado por el alto coste del gas natural. Así, España y Portugal pueden fijar sus propios precios en función de sus recursos renovables y sus centrales nucleares e hidroeléctricas. La 'excepción ibérica' se aplica desde el pasado 15 de junio y ha supuesto un alivio para los consumidores españoles, que han visto cómo el precio de la luz se disparaba en los últimos meses hasta alcanzar récords históricos. Según los datos de Red Eléctrica de España, el precio medio de la electricidad en España en 2022 ha sido de 209,69 euros/MWh, frente a los 258,67 euros/MWh de la media europea. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.