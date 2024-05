Provincia Ampliar Eljido desarrolla un taller de autoestima para mujeres El taller aborda los temas de cuidado personal y relajación guiada miércoles 08 de mayo de 2024 , 17:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una veintena de mujeres del núcleo de Matagorda han participado en el taller ‘Deja oír tu voz, tus emociones y tu cuerpo’ organizado por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido. La concejala del área, Delia Mira, ha explicado que “la finalidad de este curso es generar un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal y grupal, donde se puede trabajar la inteligencia emocional, impulsar la faceta expresiva y conectar con las necesidades propias, a la vez que promover el autoconocimiento y la autoconfianza de las mujeres participantes”. Los temas que se han abordado han girado en torno a valorar el ‘Aquí y ahora’; ‘Cuidar de mí misma’, ‘Mi propia lista de emociones’, ‘Cuando me ame de verdad’, ‘Escribir mi propio epitafio’ y ‘Relajación guiada’. El objetivo es fomentar el autocuidado, alejando los pensamientos negativos, regulando las emociones y mejorando la autoestima. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

