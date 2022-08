Deportes La alcaldesa traslada a los jugadores de la UD Almería “la ilusión” de los almerienses jueves 25 de agosto de 2022 , 20:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, cumple con la tradición de saludar y desear suerte a principios de temporada al plantel y cuerpo técnico El ascenso de la UD Almería a Primera División ha sido una eclosión de alegría para toda la ciudad como se comprobó en el primer partido, con el campo lleno contra el Real Madrid y el apoyo de los aficionados que se desplazaron a Elche. Por eso, la alcaldesa de funciones, María Vázquez, ha cumplido con la tradición de acudir al ‘Power Horse Stadium’, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, para insuflar ánimos y verbalizar el apoyo de los almerienses a jugadores y cuerpo técnico. Sobre el césped y antes del inicio del entrenamiento, Vázquez ha querido “desearos suerte de cara al partido contra el Sevilla en casa y para el resto de la temporada. Toda la ciudad está con vosotros, así como el Ayuntamiento, y os quiero transmitir personalmente que nos tenéis para lo que necesitéis. Sois unos grandes embajadores de la ciudad. Estamos en una de las mejores ligas del mundo y eso somete a mucha presión a jugadores y a la propia ciudad. Queríamos demostraros el apoyo de la afición y juntos vamos a conseguir los objetivos”. A su lado, el entrenador, Rubi, ha afirmado que “el año pasado nos visitó Ramón Fernández-Pacheco, el anterior alcalde ahora consejero, y seguro que María Vázquez también nos va a traer suerte”. También ha estado presente el consejero delegado de la UD Almería, Mohamed El Assy. María Vázquez reflexiona que “la UD Almería es un sentimiento compartido por toda la ciudad que festejamos por las calles el pasado mes de mayo con la confirmación del ascenso a Primera. Ahora afrontamos la nueva temporada en la Liga Santander y lo hacemos con el convencimiento de que ‘Esto es solo el principio’”. Por último, ha recordado que la presencia del equipo almeriense en la Liga de las Estrellas “supondrá un impulso económico para la ciudad, con la llegada cada quince días de aficionados que generarán ingresos para hoteles, comercios y hostelería”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.