Capital Ampliar Empresa Municipal de Vivienda impulsa segunda promoción de viviendas en alquiler miércoles 14 de febrero de 2024 , 19:24h

Aprobada la licitación de las obras de construcción de siete VPO destinadas al alquiler en la calle Pósito, frente a San Cristóbal La Empresa Municipal de Vivienda 'Almería XXI' ha aprobado, en la reunión del Consejo de Administración que con carácter extraordinario ha celebrado esta semana, la licitación de las obras para la construcción de un edificio de siete viviendas plurifamiliares protegidas que levantará sobre una parcela situada entre las calles Pósito y calle Uva, frente al Cerro de San Cristóbal. De acuerdo al proyecto redactado por la mercantil 'Lotoarq, S.L.' y obtenida la correspondiente licencia municipal de obras y calificación provisional, las obras de esta promoción se licitarán ahora con un presupuesto de 693.000,00€ (IVA incluido). El plazo de ejecución de obras previsto es de 18 meses. Para esta promoción, objeto de alquiler, se solicitó una ayuda a la Junta de Andalucía por un importe de 254.205 euros, acogiéndose así 'Almería XXI' a las ayudas contempladas en el marco de la Orden de 8 de marzo de 2022, correspondientes al Programa 6 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, solicitud resuelta favorablemente por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Esta actuación se suma a otra de las promociones de 'Almería XXI' actualmente en marcha en este ámbito (PERI San Cristóbal). En su caso, se trata de la promoción de cuatro viviendas protegidas, construidas sobre un solar con fachada a las calles Pósito y Antonio Vico. El presupuesto de ejecución de esta obra es de 371.348,08 euros. Esta nueva promoción se proyecta como un edificio plurifamiliar compuesto de tres apartamentos, cuatro viviendas, seis plazas de garaje y tres trasteros, todo ello distribuido en cuatro niveles, con una superficie total construida de 707,76 metros cuadrados. "Iniciada esta obra serán cinco en total las promociones en marcha, ejecutadas de forma simultánea por la Empresa Municipal de la Vivienda", ha explicado la consejera delegada de Almería XXI y concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, añadiendo que "el conjunto de estas actuaciones suma un total de 162 viviendas, promovidas en régimen de alquiler y compra, "una cifra que supone más de la mitad del compromiso anunciado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de construir a lo largo de esta corporación 300 nuevas viviendas protegidas", ha recordado. En esta línea, Cabrera ha insistido en que el objetivo de estas actuaciones, en particular en el Casco Histórico, no es solo facilitar el acceso a una vivienda a un precio asequible. También queremos que sirva para fijar población en esta zona de la ciudad, donde el Ayuntamiento viene haciendo un gran esfuerzo en inversión, con actuaciones de gran relevancia desde el punto de vista patrimonial, urbanístico, paisajístico, cultural y turístico".

Promociones Almería XXI A fecha de hoy, a través de Almería XXI se han ejecutado dieciséis promociones de viviendas (963 viviendas entregadas a sus propietarios) y cuatro más se encuentran en pleno proceso de ejecución (155 viviendas). A ello, hay que sumar la construcción de un aparcamiento para residentes, en la calle Arráez, con 63 plazas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

