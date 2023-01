Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía En Almería se presentaron 3,8% más de declaraciones IRPF sábado 14 de enero de 2023 , 20:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las devoluciones de Hacienda aumentaron en menor proporción La Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.671 millones de euros a 13.534.000 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2021 (IRPF 2021), de manera que, a fecha de 30 de diciembre, se han realizado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 94,9% de los importes solicitados correspondientes. De acuerdo con lo previsto, la Agencia ha recibido un número algo mayor de declaraciones este año (+1,9%), alcanzado la cifra de 22.146.000, si bien, y en línea con las últimas estimaciones que se realizaron, las declaraciones con saldo a ingresar crecieron sensiblemente, mientras descendieron aquellas con resultado a devolver. Al término de la campaña, un 62,7% de las declaraciones se han presentado con solicitud de devolución, superando las 13.883.000 (-2,1%). A su vez, 6.696.000 han dado un resultado a ingresar (+10,5%). Apuesta por la asistencia personalizada De nuevo en esta última campaña, la Agencia Tributaria diseñó un plan reforzado de asistencia telefónica en la presentación, el plan ‘Le Llamamos’, para cubrir las necesidades de los contribuyentes sin tener que esperar a la apertura de la asistencia en oficinas y, en todo caso, también para evitarles desplazamientos innecesarios. Al término de la campaña, ‘Le Llamamos’ se consolida como la principal alternativa no presencial a la web de la Agencia para presentar la declaración. Esta vía de presentación telefónica ha sido utilizada por 1.076.000 contribuyentes, un 6,6% menos que el año pasado, en el que se marcó una cifra récord de presentaciones por esta vía. En todo caso, las declaraciones presentadas mediante el plan ‘Le Llamamos’ en esta campaña suponen el 62,4% de todas las presentaciones con asistencia personalizada. Por otra parte, el nivel de presentación en las oficinas se ha incrementado sensiblemente, con más de 649.000 declaraciones, el 23,1% más que el año previo, en un contexto de mejora de la situación sanitaria. En conjunto, la apuesta por la asistencia personalizada, tanto por vía telefónica como en oficinas, ha permitido la presentación por ambas vías de 1.725.000 declaraciones, 250.000 más que hace dos años. En todo caso, la gran mayoría de contribuyentes, más del 92% del total, siguen presentado sus declaraciones por internet. Este año se han realizado 20.420.000 presentaciones por internet (+1,9%), de las cuales 19.992.000 se realizaron a través de la página web de la Agencia, un 1,8% más que hace un año. El resto se corresponden con las 428.100 declaraciones presentadas mediante la aplicación móvil de la Agencia, un 3,5% más que el año previo; de ellas, 303.700 son presentaciones ‘en un solo clic’ (+8,8%) y el resto corresponden a contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web para realizar alguna modificación y han vuelto a la ‘app’ para concluir la presentación. Declaraciones presentadas DELEGACIONES PROVINCIALES Total, declaraciones presentadas IRPF 2020 Total, declaraciones presentadas IRPF 2021 % Variación Presentadas 2021/2020 ALMERÍA 344.644 357.727 3,80% CÁDIZ 405.585 418.873 3,28% CÓRDOBA 367.439 377.162 2,65% GRANADA 425.953 439.824 3,26% HUELVA 251.135 260.091 3,57% JAÉN 312.110 319.667 2,42% MÁLAGA 737.040 760.389 3,17% SEVILLA 852.651 877.824 2,95% JEREZ 120.445 124.306 3,21% CEUTA 32.308 33.659 4,18% MELILLA 33.075 34.241 3,53% ANDALUCÍA 3.882.385 4.003.763 3,13% HUESCA 119.223 120.622 1,17% TERUEL 71.799 71.798 0,00% ZARAGOZA 538.909 542.038 0,58% ARAGÓN 729.931 734.458 0,62% OVIEDO 345.632 352.052 1,86% GIJÓN 182.431 185.734 1,81% ASTURIAS 528.063 537.786 1,84% ILLES BALEARS 556.512 572.594 2,89% ILLES BALEARS 556.512 572.594 2,89% LAS PALMAS 500.300 509.994 1,94% STA. CRUZ DE TENERIFE 457.558 467.698 2,22% CANARIAS 957.858 977.692 2,07% CANTABRIA 295.852 301.798 2,01% CANTABRIA 295.852 301.798 2,01% ALBACETE 190.972 194.760 1,98% CIUDAD REAL 225.885 229.838 1,75% CUENCA 95.993 98.529 2,64% GUADALAJARA 134.137 138.047 2,91% TOLEDO 328.963 336.968 2,43% CASTILLA-LA MANCHA 975.950 998.142 2,27% ÁVILA 79.447 79.974 0,66% BURGOS 201.019 202.841 0,91% LEÓN 240.319 241.345 0,43% PALENCIA 87.800 87.669 -0,15% SALAMANCA 171.840 172.573 0,43% SEGOVIA 80.399 81.477 1,34% SORIA 51.248 51.466 0,43% VALLADOLID 286.899 288.410 0,53% ZAMORA 86.650 86.931 0,32% CASTILLA Y LEÓN 1.285.621 1.292.686 0,55% BARCELONA 2.876.092 2.900.379 0,84% GIRONA 368.165 374.528 1,73% LLEIDA 216.462 219.178 1,25% TARRAGONA 391.641 399.666 2,05% CATALUÑA 3.852.360 3.893.751 1,07% BADAJOZ 309.155 317.353 2,65% CÁCERES 190.956 194.515 1,86% EXTREMADURA 500.111 511.868 2,35% A CORUÑA 583.724 591.820 1,39% LUGO 166.378 168.271 1,14% OURENSE 151.523 152.603 0,71% PONTEVEDRA 273.250 278.129 1,79% VIGO 192.183 194.621 1,27% GALICIA 1.367.058 1.385.444 1,34% MADRID 3.512.103 3.571.726 1,70% MADRID 3.512.103 3.571.726 1,70% MURCIA 525.232 542.276 3,25% CARTAGENA 150.246 155.295 3,36% MURCIA 675.478 697.571 3,27% NAVARRA 2.049 2.315 12,98% NAVARRA 2.049 2.315 12,98% ÁLAVA 716 832 16,20% GUIPÚZCOA 984 1.148 16,67% VIZCAYA 1.811 1.907 5,30% PAÍS VASCO 3.511 3.887 10,71% LA RIOJA 173.930 175.622 0,97% LA RIOJA 173.930 175.622 0,97% ALICANTE 834.975 855.390 2,44% CASTELLÓN 300.254 308.387 2,71% VALENCIA 1.291.558 1.321.197 2,29% C. VALENCIANA 2.426.787 2.484.974 2,40% TOTAL NACIONAL 21.725.559 22.146.077 1,94% Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros) DELEGACIONES PROVINCIALES Solicitadas (nº) IRPF 2021 Pagadas (nº) IRPF 2021 % Pag./ sol. Importe solicitado IRPF 2021 Importe pagado IRPF 2021 % Pag./ Sol. ALMERÍA 244.882 242.326 98,96% 140,172 136,827 97,61% CÁDIZ 274.879 269.435 98,02% 210,015 202,324 96,34% CÓRDOBA 244.370 240.368 98,36% 149,852 144,249 96,26% GRANADA 274.056 268.705 98,05% 186,260 178,357 95,76% HUELVA 185.574 182.165 98,16% 110,056 105,045 95,45% JAÉN 216.652 213.498 98,54% 124,647 120,883 96,98% MÁLAGA 466.876 457.227 97,93% 330,398 316,425 95,77% SEVILLA 574.620 566.483 98,58% 410,443 397,012 96,73% JEREZ 84.241 83.121 98,67% 59,632 57,836 96,99% CEUTA 23.175 22.746 98,15% 16,333 15,808 96,79% MELILLA 23.572 23.146 98,19% 17,381 16,805 96,69% ANDALUCÍA 2.612.897 2.569.220 98,33% 1.755,190 1.691,572 96,38% HUESCA 71.194 69.188 97,18% 48,394 46,105 95,27% TERUEL 43.304 42.072 97,15% 27,152 25,524 94,01% ZARAGOZA 317.799 310.374 97,66% 224,000 213,594 95,35% ARAGÓN 432.297 421.634 97,53% 299,546 285,224 95,22% OVIEDO 227.098 222.494 97,97% 182,530 175,785 96,30% GIJÓN 114.912 112.161 97,61% 86,594 83,257 96,15% ASTURIAS 342.010 334.655 97,85% 269,123 259,042 96,25% ILLES BALEARS 297.407 288.355 96,96% 221,816 208,757 94,11% ILLES BALEARS 297.407 288.355 96,96% 221,816 208,757 94,11% LAS PALMAS 354.927 347.747 97,98% 246,693 236,078 95,70% TENERIFE 323.472 316.110 97,72% 219,159 208,739 95,25% CANARIAS 678.399 663.857 97,86% 465,852 444,817 95,48% CANTABRIA 196.882 192.441 97,74% 152,028 145,423 95,66% CANTABRIA 196.882 192.441 97,74% 152,028 145,423 95,66% ALBACETE 130.239 127.290 97,74% 91,466 87,467 95,63% CIUDAD REAL 157.852 154.722 98,02% 108,603 103,752 95,53% CUENCA 68.842 66.703 96,89% 47,911 45,151 94,24% GUADALAJARA 91.968 89.269 97,07% 70,832 66,866 94,40% TOLEDO 225.611 219.684 97,37% 156,851 149,274 95,17% C.-LA MANCHA 674.512 657.668 97,50% 475,662 452,509 95,13% ÁVILA 52.290 50.831 97,21% 36,014 34,127 94,76% BURGOS 132.125 128.734 97,43% 99,771 95,135 95,35% LEÓN 158.341 154.777 97,75% 111,637 107,148 95,98% PALENCIA 56.654 55.393 97,77% 39,358 37,827 96,11% SALAMANCA 110.616 108.214 97,83% 74,818 71,608 95,71% SEGOVIA 52.751 51.470 97,57% 36,751 34,973 95,16% SORIA 33.904 32.952 97,19% 22,257 21,172 95,12% VALLADOLID 193.314 188.567 97,54% 141,971 135,259 95,27% ZAMORA 57.422 56.203 97,88% 35,492 34,086 96,04% C. Y LEÓN 847.417 827.141 97,61% 598,069 571,336 95,53% BARCELONA 1.549.679 1.491.460 96,24% 1.293,713 1.206,759 93,28% GIRONA 201.289 194.150 96,45% 155,075 145,903 94,09% LLEIDA 125.194 120.865 96,54% 88,470 82,992 93,81% TARRAGONA 228.522 220.378 96,44% 177,536 165,560 93,25% CATALUÑA 2.104.684 2.026.853 96,30% 1.714,793 1.601,215 93,38% BADAJOZ 201.517 196.896 97,71% 114,897 109,753 95,52% CÁCERES 118.740 116.297 97,94% 66,837 64,169 96,01% EXTREMADURA 320.257 313.193 97,79% 181,734 173,922 95,70% A CORUÑA 359.312 349.663 97,31% 251,463 237,976 94,64% LUGO 105.613 103.320 97,83% 70,110 67,299 95,99% OURENSE 87.058 85.436 98,14% 53,478 51,206 95,75% PONTEVEDRA 176.777 172.207 97,41% 123,470 116,903 94,68% VIGO 122.661 119.424 97,36% 90,235 85,460 94,71% GALICIA 851.421 830.050 97,49% 588,757 558,844 94,92% MADRID 2.388.154 2.326.897 97,43% 1.999,392 1.882,934 94,18% MADRID 2.388.154 2.326.897 97,43% 1.999,392 1.882,934 94,18% MURCIA 377.016 367.631 97,51% 272,642 258,406 94,78% CARTAGENA 107.628 104.364 96,97% 79,815 75,335 94,39% MURCIA 484.644 471.995 97,39% 352,456 333,741 94,69% NAVARRA 1.366 1.107 81,04% 0,805 0,558 69,34% NAVARRA 1.366 1.107 81,04% 0,805 0,558 69,34% ÁLAVA 530 427 80,57% 0,275 0,213 77,25% GUIPÚZCOA 658 553 84,04% 0,369 0,297 80,50% VIZCAYA 1.149 951 82,77% 0,790 0,599 75,85% PAÍS VASCO 2.337 1.931 82,63% 1,434 1,109 77,32% LA RIOJA 114.885 112.472 97,90% 77,740 74,340 95,63% LA RIOJA 114.885 112.472 97,90% 77,740 74,340 95,63% ALICANTE 507.937 495.071 97,47% 323,430 305,101 94,33% CASTELLÓN 196.730 192.500 97,85% 131,883 126,343 95,80% VALENCIA 828.801 807.453 97,42% 584,208 554,889 94,98% C. VALENCIANA 1.533.468 1.495.024 97,49% 1.039,522 986,332 94,88% TOTAL NACIONAL 13.883.037 13.534.493 97,49% 10.193,919 9.671,675 94,88% Devoluciones pagadas número e importe 2020/2021 (importes en millones de euros) DELEGACIONES PROVINCIALES Pagadas (nº) IRPF 2020 Pagadas (nº) IRPF 2021 % Var.2021 / 2020 Importe Pagado IRPF 2020 Importe pagado IRPF 2021 % Var.2021/ 2020 ALMERÍA 239.879 242.326 1,02% 134,600 136,827 1,65% CÁDIZ 274.973 269.435 -2,01% 202,838 202,324 -0,25% CÓRDOBA 248.375 240.368 -3,22% 148,840 144,249 -3,08% GRANADA 274.783 268.705 -2,21% 179,440 178,357 -0,60% HUELVA 181.859 182.165 0,17% 104,397 105,045 0,62% JAÉN 221.119 213.498 -3,45% 125,295 120,883 -3,52% MÁLAGA 467.006 457.227 -2,09% 318,178 316,425 -0,55% SEVILLA 576.183 566.483 -1,68% 401,717 397,012 -1,17% JEREZ 83.729 83.121 -0,73% 56,969 57,836 1,52% CEUTA 22.615 22.746 0,58% 16,024 15,808 -1,35% MELILLA 23.362 23.146 -0,92% 17,001 16,805 -1,15% ANDALUCÍA 2.613.883 2.569.220 -1,71% 1.705,300 1.691,572 -0,80% HUESCA 71.982 69.188 -3,88% 48,740 46,105 -5,41% TERUEL 44.220 42.072 -4,86% 26,757 25,524 -4,61% ZARAGOZA 321.533 310.374 -3,47% 223,247 213,594 -4,32% ARAGÓN 437.735 421.634 -3,68% 298,744 285,224 -4,53% OVIEDO 224.609 222.494 -0,94% 182,209 175,785 -3,53% GIJÓN 113.827 112.161 -1,46% 85,794 83,257 -2,96% ASTURIAS 338.436 334.655 -1,12% 268,002 259,042 -3,34% ILLES BALEARS 319.389 288.355 -9,72% 219,535 208,757 -4,91% ILLES BALEARS 319.389 288.355 -9,72% 219,535 208,757 -4,91% LAS PALMAS 353.537 347.747 -1,64% 234,342 236,078 0,74% TENERIFE 319.494 316.110 -1,06% 205,319 208,739 1,67% CANARIAS 673.031 663.857 -1,36% 439,662 444,817 1,17% CANTABRIA 194.496 192.441 -1,06% 147,027 145,423 -1,09% CANTABRIA 194.496 192.441 -1,06% 147,027 145,423 -1,09% ALBACETE 125.130 127.290 1,73% 84,546 87,467 3,45% CIUDAD REAL 154.496 154.722 0,15% 100,758 103,752 2,97% CUENCA 64.067 66.703 4,11% 42,306 45,151 6,72% GUADALAJARA 88.897 89.269 0,42% 65,279 66,866 2,43% TOLEDO 219.918 219.684 -0,11% 144,746 149,274 3,13% C.-LA MANCHA 652.508 657.668 0,79% 437,635 452,509 3,40% ÁVILA 53.059 50.831 -4,20% 34,628 34,127 -1,45% BURGOS 131.868 128.734 -2,38% 101,051 95,135 -5,85% LEÓN 160.173 154.777 -3,37% 112,732 107,148 -4,95% PALENCIA 57.819 55.393 -4,20% 39,871 37,827 -5,12% SALAMANCA 112.116 108.214 -3,48% 74,927 71,608 -4,43% SEGOVIA 53.150 51.470 -3,16% 36,218 34,973 -3,44% SORIA 33.148 32.952 -0,59% 21,853 21,172 -3,11% VALLADOLID 190.960 188.567 -1,25% 140,692 135,259 -3,86% ZAMORA 57.677 56.203 -2,56% 35,657 34,086 -4,41% C. Y LEÓN 849.970 827.141 -2,69% 597,629 571,336 -4,40% BARCELONA 1.592.742 1.491.460 -6,36% 1.290,467 1.206,759 -6,49% GIRONA 207.321 194.150 -6,35% 153,329 145,903 -4,84% LLEIDA 128.130 120.865 -5,67% 87,912 82,992 -5,60% TARRAGONA 232.160 220.378 -5,07% 172,698 165,560 -4,13% CATALUÑA 2.160.353 2.026.853 -6,18% 1.704,406 1.601,215 -6,05% BADAJOZ 201.506 196.896 -2,29% 110,598 109,753 -0,76% CÁCERES 120.958 116.297 -3,85% 66,133 64,169 -2,97% EXTREMADURA 322.464 313.193 -2,88% 176,731 173,922 -1,59% A CORUÑA 355.283 349.663 -1,58% 242,855 237,976 -2,01% LUGO 105.476 103.320 -2,04% 67,675 67,299 -0,56% OURENSE 86.947 85.436 -1,74% 51,422 51,206 -0,42% PONTEVEDRA 174.117 172.207 -1,10% 117,229 116,903 -0,28% VIGO 118.393 119.424 0,87% 85,695 85,460 -0,27% GALICIA 840.216 830.050 -1,21% 564,876 558,844 -1,07% MADRID 2.355.905 2.326.897 -1,23% 1.955,042 1.882,934 -3,69% MADRID 2.355.905 2.326.897 -1,23% 1.955,042 1.882,934 -3,69% MURCIA 357.251 367.631 2,91% 247,888 258,406 4,24% CARTAGENA 101.824 104.364 2,49% 72,084 75,335 4,51% MURCIA 459.075 471.995 2,81% 319,972 333,741 4,30% NAVARRA 1.097 1.107 0,91% 0,614 0,558 -9,05% NAVARRA 1.097 1.107 0,91% 0,614 0,558 -9,05% ÁLAVA 377 427 13,26% 0,158 0,213 34,67% GUIPÚZCOA 511 553 8,22% 0,247 0,297 20,11% VIZCAYA 935 951 1,71% 0,478 0,599 25,34% PAÍS VASCO 1.823 1.931 5,92% 0,883 1,109 25,54% LA RIOJA 116.477 112.472 -3,44% 80,300 74,340 -7,42% LA RIOJA 116.477 112.472 -3,44% 