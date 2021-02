En licitación la EDAR de Alhama de Almería anunciada por la consejera Crespo

jueves 11 de febrero de 2021

La Junta de Andalucía cumple con el compromiso de depuración de aguas adquirido con los doce municipios almerienses, que se beneficiarán de una histórica inversión de 8,2 millones de euros





La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha sacado a licitación el proyecto y obra del colector de saneamiento del Medio Andarax y la remodelación de la EDAR de Alhama de Almería por un importe de 8,2 millones de euros. Esta infraestructura fue declarada de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2010 y con ella se da cumplimiento de los objetivos de la calidad de las aguas de Andalucía y las exigencias de la Directiva 271/91/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.



"Cumplimos con la depuración de aguas residuales, cumplimos el compromiso de dar un uso efectivo al canon del agua que paga la ciudadanía después de años de inacción y cumplimos con los vecinos del Medio Andarax y del Bajo Nacimiento, en la provincia de Almería", ha señalado la consejera Carmen Crespo, quien ha recordado que en el pasado mes de septiembre se presentó este proyecto en el ayuntamiento de Alhama de Almería, junto con el alcade del municipio, Cristóbal Rodríguez, y los once primeros ediles del las once localudades restantes que se beneficiarán de esta nueva infraestructura.



Se trata, por tanto, de “una de las grandes obras” de la provincia. En concreto, se beneficiarán de estas infraestructuras hidráulicas más de 7.800 personas que residen en 12 municipios del Medio Andarax y Bajo Nacimiento: Rágol, Instinción, Bentarique, Íllar, Huécija, Alicún, Terque, Alboloduy, Santa Cruz de Marchena, Alsodux, Alhabía y Alhama de Almería. Una vez complatada la adjudicación, el plazo de ejecución previsto será de 24 meses, 6 para la redacción del proyectos y 18 para la ejecución de las obras.



La remodelación de la EDAR de Alhama cuenta con un presupuesto base de licitación de 4,9 millones de euros y el del colector de saneamiento asciende a 3.3 millones. El objetivo de la actuación es solucionar el problema actual del saneamiento. La depuración de las aguas residuales de dichos núcleos urbanos se realiza de forma conjunta en la EDAR existente en Alhama de Almería, construida en los años 90, tras ejecutar un ramal por el cauce del Río Nacimiento y una conexión con el ramal procedente de los núcleos del Medio Andarax en la desembocadura del Río Nacimiento con el Río Andarax. Actualmente, y dado el estado que presenta el colector de agrupación de vertidos desde Terque hasta Rágol, inexistente en muchos tramos y, en general fuera de funcionamiento como consecuencia de riadas sucesivas, que arrastraron no solo la tubería que discurría por el cauce sino también los pozos de registro, la EDAR sólo está tratando un pequeño caudal del total. Esta depuradora se halla infradimensionada para la totalidad del caudal y, por tanto, ofrece un rendimiento no óptimo que el actual Gobierno andaluz procede a subsanar con una potente inversión.