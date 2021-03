Capital Ampliar Nuevo acceso vial al Sector 20 martes 30 de marzo de 2021 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A propuesta del Área de Urbanismo e infraestructuras, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes del edificio a construir en el solar situado en calle Marín, Calle Garcilaso, Calle Perea y calle Cofrade Juan Sánchez. Como ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, en rueda de prensa telemática, “el ámbito de esta parcela fue ya objeto de un estudio de detalle en 2002, corrigiendo su alineación. En este caso, el nuevo estudio de detalle presentado por el promotor lo hace para la reordenación de volúmenes”, incluyendo en su propuesta, materializando la edificabilidad permitida, una planta ático que quedará retranqueada, La ordenanza de aplicación en esta zona permite una altura máxima de 3 plantas (planta baja +2). La propuesta aprobada incluye someter el citado proyecto de Estudio de Detalle a información pública por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Nuevo acceso Sector 20 También, a propuesta del Área de Urbanismo, se ha adjudicado el contrato menor de servicios para la “Redacción de proyecto de nuevo vial de acceso a Polígono Industrial Sector 20”, al licitador '2MTarqui S.L.' por importe de 7.615,74 euros. “Una vez definido el nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Almería y ejecutadas las obras de urbanización del sector SUO-MNO-05 del PGOU, en el entorno de Torrecárdenas, con la definición de este proyecto el Ayuntamiento persigue mejorar el acceso viario a la zona industrial del Sector 20”, ha explicado Vázquez, reconociendo en esta actuación, con la construcción de un paso elevado de unos doscientos metros de longitud que salvará las vías del tren, “una mejora sobre la movilidad de la zona dotando además de un acceso alternativo al Sector 20”. “Esta infraestructura, a futuro, posibilitará la reducción de tráfico de vehículos pesados a través de zonas residenciales como El Puche, además de una mejora significativa en la accesibilidad metropolitana una vez que se culmine el nuevo acceso norte a la ciudad desde la A-92”, ha explicado Vázquez, subrayando la conexión que facilitará este puente entre el acceso norte y el norte de la zona industrial del Sector 20. Mejoras dependencias municipales Por otro lado, la portavoz municipal ha informado también, como parte de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno, de la adjudicación del contrato menor para la ejecución de obras de mejora en varias dependencias municipales, a la empresa 'Joaquín Rodríguez Cañadas' por importe de 36.759,21 euros. Las obras contenidas en este contrato refieren al Centro Municipal de Acogida y el Centro Social Nueva Almería, con la ejecución de una zanja para alojar la cimentación de un muro y la incorporación de una puerta metálica, de forma que ambas dependencias estén comunicadas; instalaciones de fontanería y electricidad en el Parque Contraincendios y trabajos de carpintería en la Ermita Torregarcía. En su caso, y con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de la Ermita, objeto de varios actos vandálicos, la actuación a llevar a cabo consistirá en el desmontado de la carpintería de madera compuesta por dos ventanas y una puertas de dimensiones importantes; el desmontado de los marcos y premarco; la instalación de nuevas puertas y ventanas de acero galvanizado, herrajes de colgar y cierres con tratamientos previos y acabados con pintura al esmalte. Otros acuerdos Se ha adjudicado también en Junta de Gobierno el contrato menor para el suministro de un vehículo furgoneta tipo combi para la Sección de Conservación de la Delegación de Área de Servicios Municipales, a la empresa 'Eupraxia Car S.L.' por importe de 15.998,62 euros. Vendrá a sustituir un vehículo con más de 24 años y 150.000 kilómetros. Por último, María Vázquez ha dado cuenta de la aprobación de la justificación presentada de subvenciones otorgadas a diferentes asociaciones y colectivos, así como de parte de las ayudas de emergencia concedidas a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas, afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20, estas últimas por importe total de 54.450 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

