Encuentro de Espadas con la Ejecutiva "susanista" del PSOE de Almería

lunes 19 de julio de 2021 , 23:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El candidato socialista analiza con la Ejecutiva del PSOE de Almería las propuestas y necesidades de la provincia de cara a la recuperación económica tras la pandemia y al destino de los fondos europeos





El candidato del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha solicitado hoy al gobierno andaluz un “compromiso político para que en septiembre se recupere la normalidad en los centros de salud” de la comunidad, “sobre todo para las personas mayores y los enfermos crónicos”, ya que “con el proceso de vacunación prácticamente completo, con la inmunidad de grupo a finales de agosto, ya no está justificado que se siga sin prestar este servicio tan cercano y necesario”. “Todos hemos sido comprensivos y leales institucionalmente con la gestión de la pandemia, pero hay decisiones que ya no se justifican por la gestión de la pandemia, como la recuperación de la presencialidad en la Atención Primaria que está siendo posible ya en la sanidad privada, pero aún no en la sanidad pública”, ha subrayado.



Juan Espadas ha recordado, además, que “la contratación de personal sanitario que se lleva a cabo en Andalucía se hace gracias a los Presupuestos Generales que se están transfiriendo desde el Estado a la comunidad autónoma y de los que nunca escucho hablar al gobierno andaluz. Esas transferencias de recursos para la sanidad se están produciendo en el conjunto de las comunidades autónomas por decisión del Gobierno de España. Sería justo y honesto que eso se reconozca, al tiempo que le pido a la Junta de Andalucía que no desatienda, no deje la Atención Primaria y las listas de espera, más allá de comprender que la gestión de la pandemia ha significado priorizar otras cosas estos meses atrás”.



El candidato socialista ha realizado estas declaraciones en Almería junto al secretario general del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel, antes de compartir una reunión de trabajo con la Ejecutiva Provincial, dentro de la ronda de reuniones que está manteniendo hasta el próximo día 23 en el proceso de primarias para la Secretaría General del PSOE-A, “para trasladarles propuestas y escuchar los problemas de la ciudadanía de sus provincias y marcar estrategias de cara al inicio del nuevo curso político a partir de septiembre”.



Juan Espadas ha destacado que “la militancia socialista ha decidido que arranquemos un proyecto político renovado en Andalucía, en donde volvamos a conectar con la confianza de los andaluces para recuperar el gobierno de la Junta”, un objetivo que, para el candidato socialista, “no tiene otro camino que conseguir hacer un PSOE más fuerte y más unido”.



En este sentido, Espadas ha afirmado que “el diálogo constructivo y la oposición útil que queremos desarrollar van a estar marcados por lo que más preocupa a la gente: la recuperación económica, la inversión pública de la Junta y el destino de los fondos que el Estado está transfiriendo a Andalucía, en particular el escenario de gestión de los fondos europeos, que nos preocupa porque no vemos que la Junta de Andalucía demuestre suficiente interés en trabajar esos proyectos con Ayuntamientos y Diputaciones, y el recorrido final de la gestión de la pandemia”.



“Más allá de la pandemia, el gobierno andaluz debe tener una agenda política y queremos saber cuál es la apuesta de verdad fuera de la crisis sanitaria en inversión en Almería del PP, cuál la propuesta de esos fondos europeos para Almería”, ha criticado el candidato socialista.





Sánchez Teruel: “Una reunión con simbolismo”



Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha resaltado el “simbolismo” de la reunión de Juan Espadas hoy con la Ejecutiva Provincial almeriense, en la que le van a trasladar “el aval de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería y de toda la militancia de la provincia para que sea también secretario general”.



Sánchez Teruel ha afirmado que “el PSOE, con Juan Espadas a la cabeza, ha iniciado un nuevo tiempo que, desde la óptica almeriense, va a ser tremendamente positivo porque los almerienses van a poder ver más pronto que tarde que Juan Espadas se convierte en una parte muy importante de las soluciones a sus problemas, y da respuestas a sus expectativas en el ámbito económico, de las infraestructuras y en el ámbito de las pequeñas cosas, las que les preocupan a las familias y cada uno de los ciudadanos de esta provincia”.