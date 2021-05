Diputación Las bicicletas de montaña vuelven al desierto con la ‘BTT Tabernas Desert 2021’ domingo 30 de mayo de 2021 , 18:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Diputación colabora con la séptima edición de una cita que ha recorrido en tres etapas 190 kilómetros e incentiva el turismo deportivo en la provincia de Almería La ‘BTT Tabernas Desert’ ha sido la última competición deportiva que se ha celebrado en el desierto de Tabernas desde que la organización de la ‘Titan World Series’ pusiera el foco en la provincia de Almería. El vicepresidente, Ángel Escobar, ha recibido a los corredores en el final de la última etapa y ha participado en la entrega de trofeos junto al alcalde, José Díaz, y los miembros de la organización. Tras el éxito de la VI edición, este año vuelve este evento deportivo adaptado a la situación actual del COVID-19 con 300 corredores que se han inscrito a cualquiera de las tres modalidades que ha ofertado la ‘BTT Tabernas Desert’: La modalidad XTREMdesert consta de 3 etapas 28, 29 y 30 de mayo 2021. Se compite de forma individual o por parejas.

La PROdesert sólo es 1 etapa (la del sábado 29 de mayo (etapa Reina) o la del domingo 30 de mayo).

En la XTREMPROdesert se puede participar en 2 etapas. La etapa del sábado 29 de mayo (etapa Reina) y la del domingo 30 de mayo. En esta modalidad sólo se puede participar de forma individual. Ángel Escobar ha resaltado que el año 2021 está siendo el año del ciclismo en la provincia con competiciones del más alto nivel como La Clásica, La Vuelta Ciclista a España, La Vuelta Ciclista a Andalucía, la Titan Desert y pruebas como ésta con ADN almeriense: “Estamos haciendo una gran apuesta por este deporte y además nuestra tierra es tierra de ciclismo y de ciclistas. Equipos como Movistar eligen nuestra tierra para entrenar y nos ayudan a difundir nuestro patrimonio gastronómico, paisajístico y de infraestructuras”. Del mismo modo, ha felicitado a la organización por su capacidad de adaptarse a la situación y demostrar que “el deporte es seguro y que se pueden seguir celebrando eventos de este calado que nos permiten mostrar al mundo que Almería es única por sus paisajes y por el clima para practicar el deporte al aire libre”. Por su parte, el alcalde de Tabernas, José Díaz ha destacado la importancia que tiene esta prueba que cumple seis ediciones y que ha ido creciendo gracias a la organización y al atractivo que supone el entorno del Desierto de Tabernas. “Es una de las mayores competiciones que se realizan a nivel nacional, con tres etapas, que conllevan que los participantes pernocten en la localidad, conozcan con más detalle nuestro municipio y revitalicen la economía local. Las pruebas en las que hemos colaborado en semanas anteriores, de ciclismo y atletismo, junto a la de hoy, son sin duda, la apertura previa a la temporada alta de turismo que impulsan nuestro destino tanto a nivel nacional como internacional con estos eventos deportivos”, ha señalado Díaz. Los paisajes de Tabernas y del resto de municipios por los que discurre el trazado de la competición son de una belleza indiscutible, ofreciendo un contraste de paisajes difícil de localizar en otras zonas. “Tras la prohibición de paso en los parajes naturales de Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas se optó por este recorrido, muy atractivo, que fue muy significativo para la atracción de otras pruebas como la Titan Desert”, ha afirmado Díaz. El organizador de la prueba, Domingo Alonso, ha destacado que esta prueba nació con modalidad mixta y ahora es sólo una prueba de BTT. “Es una prueba para corredores con experiencia por su gran dureza que se desarrolla en un paraje único en España. Muchas personas se creen que el desierto y el recorrido es llano pero nos permite elevarnos hasta casi 2.000 metros. Contamos con participantes llegados de todo el país y este año tiene carácter solidario a través de la ONG ‘una cima, una sonrisa’”. Los ganadores de la VII Tabernas Desert han sido: Masculino Antonio Raúl Gutiérrez Fabián Valderrama Eduardo Arces Femenino María Esther Garvi Silvia Mendía Marta Capella Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

