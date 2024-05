Almería Ampliar Entre el 2 y el 7% de la población padece fibromialgia El subdelegado del Gobierno destaca la importancia de la investigación y concienciación en el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica viernes 10 de mayo de 2024 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha participado en el acto celebrado por la Asociación ALFIEL en El Ejido con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, destacando la necesidad de seguir apostando por la investigación y concienciación para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha participado en el acto celebrado por la Asociación ALFIEL en El Ejido con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. En su intervención, Martín ha destacado la importancia de reconocer a las personas que sufren esta enfermedad reumatológica cuya característica principal es un dolor generalizado del sistema músculo esquelético y que genera además un cansancio persistente. Martín ha recordado que la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la OMS en 1992 y que afecta a un porcentaje de población establecido entre el 2 y 7%. Según los estudios existentes, afecta más a mujeres de entre 20 y 50 años, aunque también pueden sufrirla hombres y personas de menos edad. El subdelegado del Gobierno ha subrayado que el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Instituto de Salud Carlos III, incluyó el pasado año por primera vez la fibromialgia y enfermedades asociadas entre las líneas de investigación prioritarias en su convocatoria general de proyectos de investigación biosanitaria. Martín ha añadido que el Gobierno de España está destinando el doble de presupuesto a la investigación biosanitaria en nuestro país porque la ciencia es la gran esperanza contra las enfermedades. Ha destacado que en esta jornada es necesario además de concienciar sobre esta enfermedad y reconocer a quienes la sufren, agradecer a todas las personas que trabajan comprometidas por ayudar a las personas que la sufren, como ALFIEL, así como a los grandes profesionales sanitarios que tienen un papel fundamental en el día a día de las personas que padecen fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

