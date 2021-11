¿Es falsa la guitarra de Torres que se subasta?

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 06:00h

¿Es falsa la guitarra del maestro luthier Antonio de Torres que se subastará el próximo sábado la casa francesa Vichy Enchèresm?

Después de que Noticias de Almería se hiciera eco de la puesta a la venta de esta pieza conocida como SE35 (la guitarra número 35 de la que el propio De Torres calificó como su “segunda época”) Juan Francisco Padilla, también almeriense y prestigioso guitarrista, se ponía en contacto con este medio para cuestionar la autenticidad del instrumento encontrado en un monasterio benedictino y cuya historia ya hemos contado.

Padilla informaba que ya había otra guitarra SE35 ya expertizada por Richard Bruné, reputado experto en Antonio de Torres, antes de que apareciese la guitarra que se subasta en Francia el día 6 de noviembre con los mismos datos en la etiqueta.

No solo eso, Padilla ha declarado que tras informar a la casa de subastas, éstos no han querido hacer pública esta información, a pesar de su importancia para todos aquellos que quieran pujar por la guitarra “inédita” lo hagan con pleno conocimiento de este hecho que como mínimo es curioso, pero que podría suponer que una de las dos es falsa, o haber una historia particular que explique la coincidencia.

El instrumento, que saldrá a la venta por un precio mínimo que podría estar entre los 100.000 euros y los 150.000 euros, podría ser el auténtico… o no, porque el hecho es existe otra con la misma etiqueta identificativa, si bien, tal como puede comprobarse entre las fotos hechas públicas por la casa de subastas, y las realizadas por Vincent Paul G. Tan de la primera, se advierten algunas diferencias que podrías ser determinantes.

Aunque en ambas la etiqueta es idéntica, en la que autentificada por Bruné se nota que los números 35 de la serie, y el 82 del año 1882, que se manuscriben, están retintados, remarcados, mientras que en la colocada a la venta, no es así. Del mismo modo, en la “francesa” se añade una etiqueta del restaurador Manuel Ramírez, que no está en la otra.

Entre los detalles de las etiquetas están que a diferencia de las primeras que utilizaba, ya no usa el término "por" (por) sino solo "D". para "Don". Las etiquetas de Torres indican dos direcciones ubicadas en la Calle Real en "La Cañada de San Urbano", en los números 23 y 80. Sobre el de la guitarra a la venta, podemos leer:

"D. Antonio de Torres / constructor / de guitarras en Sevilla, / vive hoy / en Almería, calle real, n ° 23. / Año de 1882. [manuscrito] / Guitarra núm. 35 [manuscrito] 2.a época ”.

Es interesante notar que conocemos un modelo completamente contemporáneo conservado en el Musée de la Musique de París con el número 33. También data de 1882 y lleva la misma etiqueta. A partir de 1885, Torres comenzó a utilizar una etiqueta similar con la inscripción "SEGUNDA EPOCA", impresa en letra grande y completa, mientras que la anterior tenía "2a epoca" en letra pequeña y en la esquina inferior derecha. Con este cambio, subraya aún más la importancia de esta serie de instrumentos iniciada en 1875.

Aunque Torres fabricó sus primeras guitarras en Granada o Vera, las guitarras auténticas más antiguas que conoce pertenecen estilísticamente a la escuela sevillana. De hecho, la primera data de 1854.

Las guitarras Torres genuinas son particularmente raras en el mercado. Se conocen cuatro ejemplos, dos de los cuales fueron vendidos por Christie's en 2007 y 2009, y otros dos por Brompton's en 2014 y 2015. Con la excepción de la guitarra vendida en Brompton's el 27 de octubre de 2014, fabricada en Almería en 1888, todas fueron diseñado durante la “primera época” en Sevilla.

Las dos vendidas por Christie's datan de 1864 y la de Brompton de 2015 se realizó en 1856. Las guitarras Torres de la "segunda era" son, por lo tanto, muy raras en el mercado, un hecho tanto más interesante.

Lo más interesante de este caso es que la casa de subastas haya rechazado realizar más comprobaciones para aclarar un hecho tan relevante.