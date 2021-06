Capital Carlos Sánchez visita el montaje de las pasarelas de las playas de Almería jueves 03 de junio de 2021 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, se ha desplazado esta mañana hasta el Paseo Marítimo para revisar el montaje de las pasarelas de hormigón (y algunas también de madera) que se están instalando en las playas de todo el municipio de Almería. La empresa adjudicataria de la instalación, mantenimiento y desmontaje de pasarelas y mantenimiento del parque de duchas y bebedero de las playas debe tenerlas instaladas para el 15 de junio, pero el concejal estima que “con el ritmo de trabajo que llevan es muy posible que estén todas listas antes de esa fecha”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

