Opinión Movilidad sostenible e inclusiva María del Mar García Lorca sábado 17 de septiembre de 2022 , 11:52h

La movilidad sostenible e inclusiva es uno de los grandes retos de las ciudades modernas. Y Almería lo es. No obstante, es justo reconocer que hemos dado pasos muy importantes en los últimos años y la senda es positiva, pero nos queda camino por recorrer. Un trayecto de fondo en el que Ayuntamiento y almerienses debemos ir de la mano. La transformación de una ciudad requiere el compromiso y la implicación de todos, necesitamos el 'sí' de los ciudadanos para seguir avanzando. Es un desafío que afrontamos juntos y estoy convencida de que lo superaremos juntos. Porque si ganamos en movilidad sostenible, ganamos en calidad de vida y somos más atractivos como ciudad. Y en ese afán por construir una capital mejor, más amable, la sociedad almeriense juega un papel fundamental. Tenemos en estos días una bonita oportunidad para caminar en ese sentido con la Semana Europea de la Movilidad. Una iniciativa que respaldamos desde el Ayuntamiento y a la que nos sumamos un año más con el objetivo de sensibilizar. Queremos concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible y por eso hemos organizado más de una veintena de actividades muy completas. Se trata de educar desde la diversión y el entretenimiento, de modo que os animo a participar. Esta misma mañana tenemos una estupenda fiesta de la movilidad en el Paseo con actividades infantiles, deportivas, exposiciones, food trucks…, en la que todos nos podemos divertir aprendiendo. Síguenos en Semana Europa de la Movilidad Almería 2022, tanto en Facebook como en Instragram, para conocer todo lo que hemos programado estos días para promover una movilidad sana. Desde el Equipo de Gobierno estamos realizando un esfuerzo considerable en la materia. No es casualidad que Almería cuente con más de 80 kilómetros de carril bici y vamos a seguir trabajando en la peatonalización de calles y fomentando la movilidad sostenible e inclusiva. Y digo bien, inclusiva. Porque en Almería cabemos todos. Y, en este sentido, acabamos de dar un paso más con la puesta en marcha de una App para invidentes que facilita el uso del autobús e incorpora un sistema de información digitalizado (NaviLens). Es una gran noticia porque continuamos rompiendo barreras y demostrando que una ciudad más accesible es un lugar más amable para vivir y más justo. Pero no nos conformamos, queremos más y con ese horizonte vamos a seguir trabajando con entusiasmo. María del Mar García Lorca Concejal de Movilidad Ayuntameinto de Almería