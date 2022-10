Es una información de noticiasdealmeria.com Capital ‘Espacio Break Station’ se hará en dos meses viernes 14 de octubre de 2022 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Menos de medio millón de euros para que los aficionados puedan desarrollar esta práctica entre artística y deportiva noticiasdealmeria.com La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Ana Martinez Labella, ha informado también de la nueva licitación, consecuencia de la revisión de precios, de las obras para la construcción del llamado ‘Espacio Break Station’ que quedará habilitado dentro del Parque de la Estación. La inversión prevista ahora para esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, es de 369.454,61 euros, presupuesto base de licitación. “Con esta actuación, el Ayuntamiento viene a responder a las numerosas peticiones recibidas para que se habilite un espacio para que la comunidad de deportistas que practican esta disciplina de break-dance puedan realizarla sin peligro y en un espacio adecuado para ello”, ha explicado Martínez Labella. De acuerdo al proyecto diseñado y ocupando una superficie de 390 m2 dentro del Parque de la Estación, este espacio constará de una zona circular para la danza, una bancada perimetral en dos niveles para espectadores, bajo la que se ubicarán zonas de almacenaje, y una estructura cupular en forma de domo geodésico de acero a la que se fijará una cubrición ligera que protegerá el espacio central de las inclemencias del tiempo. También habrá tomas de electricidad y puntos de agua para el abastecimiento y las labores de mantenimiento y limpieza del espacio. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy también las obras de reparación estructural e impermeabilización de los elementos de cubierta del edificio de aparcamiento existente bajo la Plaza de San Pedro, trabajos que realizará la empresa ‘Jarquil Construcciones’ y que supondrá la inversión de 90.555,44 euros. El plazo de ejecución de estas obras es de dos meses. Si bien las obras están desde hoy adjudicadas, la previsión municipal es “iniciar estos trabajos después de las fechas navideñas, para interferir lo menos posible en la actividad comercial de la zona y pensando en una menor afección sobre la Plaza, que estará cerrada al uso durante la ejecución de los trabajos”, ha explicado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella. El proyecto de ejecución, que fue aprobado en el mes de junio, incluye no solo la reparación estructural y la impermeabilización de la cubierta. También la parte superior del aparcamiento que, en su caso, será objeto de un tratamiento particular por parte de las empresas de juegos y mantenimiento (‘ONET’ y ‘NILA’). Esta fase se acometerá con posterioridad con la idea de modernizar y mejorar esta emblemática plaza de la capital. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

