Deportes España contra Lewandowski and friends jueves 17 de junio de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia España afronta este sábado a las 21h su segundo partido de la Euro 2020. Tras el tropiezo del debut ante Suecia, donde el marcador no se movió del 0-0 inicial, los nuestros enfrentarán a la Polonia de Lewandoswki, que cayó por 2-1 en su primer partido con Eslovaquia. De vuelta a La Cartuja de Sevilla como en el partido inicial, La Roja parte nuevamente como clara favorita contra los polacos, y además sigue siendo la principal aspirante entre las casas de apuestas para avanzar a octavos de final como primera clasificada del Grupo E. Si quieres apostar en este u otro partido durante el torneo, échale un vistazo a este especial sobre apuestas en la Eurocopa 2021, en origen Eurocopa 2020. Un inicio con el pie izquierdo Tras evidenciar una falta de gol preocupante, probablemente la mejor noticia del encuentro contra Suecia fue el emerger de Pedri. El jovencísimo jugador canario del Barcelona consiguió ser el único centrocampista no sustituido por Luis Enrique durante el partido. De hecho, su participación en el mismo le ha convertido en el jugador más joven de la historia en debutar con España en una fase final de gran campeonato. Lo ha hecho con 18 años y 6 meses, dejando obsoleto el record que ostentaba Miguel Tendillo. Desde que el seleccionador asturiano contase por primera vez con él, en marzo, Pedri ha ganado protagonismo en el Barça y su confianza ha ido en aumento, como demuestran las declaraciones que hizo horas después del fiasco ante Suecia: “somos España y siempre tenemos la exigencia de ganar porque somos uno de los grandes favoritos” El segundo paso, frente a una selección singular Ahora toca pensar exclusivamente en Polonia, una de las selecciones más atípicas. Tienen entre sus filas a una gran estrella como Lewandowski, mientras el resto del plantel son jugadores sin renombre. Se puede afirmar que el delantero del Bayern de Munich es la estrella más aislada de toda la Eurocopa, y llevándolo a la exageración hay quien se atrevería a decir que Polonia son “Lewandowski y diez amigos” La pura verdad es que su talento se ve empequeñecido cuando juega con su selección. Ha participado en tres Eurocopas y un Mundial pero sus números en fases finales son paupérrimos: dos goles en doce encuentros. Aunque los antecedentes no sean buenos, llegaba a esta Eurocopa con una motivación especial, en primer lugar porque en diciembre se convirtió en el primer jugador polaco en ganar el premio The Best de la Uefa, y también porque esta temporada ha batido el record histórico de goles marcados en Bundesliga. Pese a todo, su debut contra Eslovaquia fue decepcionante. Jugó los 90 minutos y realizó cinco disparos, pero sólo uno entre los tres palos y no terminó en gol. Los problemas para Polonia surgieron de hecho antes de empezar la Euro, pues sus delanteros Arkadiusz Milik y Krzysztof Piatek causaron baja por sendas lesiones y eso ha dejado a Lewandowski, más aún si cabe, como única referencia ofensiva. A ello habrán de añadir contra España la ausencia del centrocampista Grzegorz Krychowiak, viejo conocido del Sevilla y un pilar importante para el conjunto polaco, que fue expulsado en su partido ante Eslovaquia. Juntándolo todo y jugando en Sevilla, el favoritismo está clarísimamente en favor de los nuestros. La Roja no se puede permitir un nuevo tropiezo porque podría complicar seriamente su clasificación. Si Eslovaquia consigue vencer a Suecia en su partido de hoy viernes, los eslovacos se colocarían primeros de grupo con seis puntos, a la espera de la última jornada de liguilla. Aunque España contará con la ventaja de conocer el resultado de este partido antes de jugar el suyo, la premisa no puede ser otra que derrotar a Polonia de forma convincente y llegar a la última jornada, el 23 ante Eslovaquia y también en La Cartuja, con plenas de opciones de pasar de fase como primera clasificada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

