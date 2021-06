La confusión “blanco supino” de Sánchez Haro con las “exceptuaciones”

viernes 18 de junio de 2021 , 07:42h

El parlamentario socialista por Almería Rodrigo Sánchez Haro, ha inventado un nuevo color, se trata del “blanco supino”, que es como dijo que le iba a explicar a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, el asunto de las “exceptuaciones” en las subvenciones de formación para el empleo.

Sánchez Haro dijo que “se lo voy a explicar para que le quede blanco supino”, lo que pasa es ese color, que se sepa, no existe, por lo que no es de extrañar que errara en su argumentación, ya que pretendía dejar en evidencia que el PP había rechazado la “exceptuación” en la justificación de subvenciones cuando gobernaba Andalucía el PSOE, ahora las utilizaba. En la interpretación más benévola de la expresión de Sánchez Haro, acogiéndonos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, "supino" es "dicho de algo negativo: que se da en alto grado" y se pone como ejemplo "estupidez supina". Así, podría entenderse acogiéndose a esta acepción, que su intención era de modo muy blanco pero en sentido negativo. o sea, incomprensible. Y parece que tuvo cierto éxito.

La consejera, tras decir que “señor Haro, de verdad, no salgo de mi asombro con la confusión tremenda que tiene en los conceptos, y no sé si no los conoce, o se hace que no los conoce (…) se ha tirado todo el tiempo hablando del 124.2 del Texto Refundido de la Ley General de Haciendas Públicas, y estamos hablado del 124.4” La consejera llamó la atención sobre la intencionalidad del parlamentario, que quiso mezclar conceptos para justificar el procedimiento irregular utilizado por el anterior Gobierno socialista, y que fue cuestionado no solo por el PP que estaba en la oposición, sino por el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, y hasta los sindicatos, al convertirse en práctica generalizada e injustificada.

“Excepcionar, no exceptuar” le tuvo que aclarar la consejera, remitiéndole a la norma correspondiente, detallándole que la diferencia estaba en que con el PSOE se siguieron dando subvenciones a personas y entidades que no habían justificado otras anteriores, y que si se había tramitado la devolución de las mismas, aunque lo hubieran hecho, se les volvía dar más dinero, generando una situación en la que al final, el Gobierno socialista lo que hizo fue tirar de la norma legal pero generalizando su aplicación.

Blanco detalló en ese sentido que lo que había hecho el Gobierno andaluz con el fin de atajar el desempleo derivado de la pandemia, fue abrir una línea de subvenciones en concurrencia competitiva para los ayuntamientos, pero para no “comprometer” sus presupuestos, les adelantaría el cien por cien del dinero –para que éstos no tuviesen que poner del suyo- y además acogiéndose a la ley, tiene la posibilidad de “excepcionar, que no exceptuar” la exigencia de que para pagar la segunda parte de la ayuda, se haya justificado la primera.

Lo que hizo el PSOE fue “exceptuar”, lo que hace el PP es “excepcionar”, lo que hizo el PSOE fue entregar una y otra vez subvenciones a quienes no las justificaban o no las devolvían cuando se les reclamaba, y lo que hace el PP es adelantar la totalidad de una subvención que luego tendrá que ser justificada, con el fin de que los ayuntamientos no tengan que poner de su propio dinero para este fomento del empleo en la actual situación de pandemia.

El almeriense no tuvo tiempo de tomar nuevamente la palabra para decir si le había quedado blanco supino la explicación de la consejera.