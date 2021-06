Deportes España se juega el pase en la tercera jornada martes 22 de junio de 2021 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con tres grupos de la Eurocopa ya decididos, tres selecciones han sellado su pase a octavos de forma impoluta; son Italia en el Grupo A, Bélgica en el B, y Países Bajos en el C. Todas han ganado sus tres partidos y acumulan una diferencia de seis o más goles a su favor. Los otros tres grupos se deciden entre hoy y mañana. Francia se mantiene como la gran favorita para alzarse con el título mientras España, pendiente también de jugar su tercer partido, no se sitúa entre las principales aspirantes. Al igual que Portugal, La Roja se sitúa en un segundo nivel de favoritismo entre las casas de apuestas para la Eurocopa 2021 La primera final, contra Eslovaquia Los nuestros se juegan el miércoles su pase a octavos, ante Eslovaquia y nuevamente en La Cartuja de Sevilla. Tras dos decepcionantes empates y pocas variaciones en los jugadores empleados por Luis Enrique, parece que ahora el asturiano barrunta cambios respecto a los onces iniciales frente a Suecia y Polonia. Cabe indicar que el seleccionador sólo introdujo una variación en el once que empezó ante Polonia sobre el elegido en la primera jornada contra los suecos, y todavía tiene a su disposición un nutrido grupo de jugadores que están a la espera de su primera oportunidad. Aparte de los guardametas suplentes Robert Sánchez y David de Gea, hay hasta seis jugadores de campo que aún no han rascao bola en lo que llevamos de competición; son Josélu Gayá, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Adamá Traoré y Sergio Busquets. A la espera del mediocentro del Barça El caso del barcelonista es especial como es sabido. Tras dar positivo por Covid a principios de junio y tener que cumplir cuarentena en su casa de Barcelona, no pudo llegar a tiempo para los dos primeros partidos, mas por fortuna todo parece indicar que contra los eslovacos va a partir desde el inicio. Busquets será un enorme activo en la medular del equipo si se confirma su titularidad, eso nadie lo pone en duda, pero es evidente que los problemas de la selección en los dos primeros partidos han radicado en su poca efectividad en la faceta anotadora, como atestiguan las estadísticas. En los 180 minutos de juego que ha disputado, España ha sido capaz de encabezar los datos de posesión y ataques, así como de número de pases… pero todo ese dominio y control no se ha transformado en número de ocasiones ni en tiros a puerta. Los de Luis Enrique han completado 151 ataques, pero con tan sólo 10 disparos a portería y el mísero resultado de un único gol anotado. Pero pasar de fase es muy factible… Pese a todo, nuestra selección tiene el pase a octavos al alcance de su mano. Si gana a Eslovaquia, se clasificará como primera o segunda. Para acabar primera, Suecia debe perder su partido con Polonia, aunque también lo hará si los suecos empatan y los nuestros les superan en el gol average. Pero si Suecia gana su partido, pasará primera de grupo en todo caso. España podría incluso pasar como tercera, no olvidemos que las cuatro mejores terceras de los seis grupos también avanzan. Si empata contra Eslovaquia y Polonia no gana a Suecia, conseguirá su pase a la siguiente fase de forma matemática con tres empates y tres puntos, acumulando un goal average = 0. En la previa del partido definitivo, el seleccionador eslovaco Stefan Tarkovic ha querido trasladar toda la presión a los nuestros al asegurar que “España es el rival más fuerte del grupo E. Para mí es la máxima favorita en nuestro grupo y de todo el torneo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

