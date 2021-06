Cs se pasa a la oposición en Gérgal al no cumplir el pacto el alcalde

martes 22 de junio de 2021 , 11:15h

Ciudadanos ha abandonado el gobierno municipal de Gérgal, según ha anunciado el portavoz provincial de esta formación en la provincia de Almería, Rafael Burgos, quien ha culpado directamente al alcalde, Miguel Guijarro, de no cumplir el pacto que tenían, mediante el cual, al cabo de dos años, la alcaldía pasaría a los naranjas.

Guijarro, a quien el PP abrió expediente de expulsión en marzo, "ha usado argumentos que solo él entiende" para no dejar el cargo según Burgos. El dirigente naranja ha recordado que Guijarro ha ido en contra de las propias directrices de su partido.

Burgos también ha dicho que "hemos intentado" mantener la lealtad al Ayuntamiento, pero "no vamos a ser cómplices del abandono" al que ha sometido al pueblo el actual alcalde, de quien ha dicho que no solo no cumple sus promesas, sino que "tampco cumple lo que firma".

Por su parte, el concejal José Mateo, ha señalado que apoyó a Guijarro tras pedírselo "por los años de amistad" entre ambos y sus respectivas familias.