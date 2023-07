Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Espectacular puesta en escena de ‘El Sueño de Dalí’ con Arte Danza lunes 03 de julio de 2023 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Arte Danza de Adra ha presentado su nuevo espectáculo ‘El Sueño de Dalí’ este domingo en el Centro Cultural, un festival compuesto por una veintena de piezas bailadas por los 60 alumnos y alumnas de esta asociación. Este año como novedad e idea original en Adra, la asociación ha incorporado los llamados TCM (taller Coreográfico Multidisciplinar) que han tenido cabida en este espectáculo. Piezas coreografiadas por Mercedes Jaldón y Mar París, profesionales de diferentes disciplinas artísticas. Además han acompañado los músicos Cristo Heredia al cante y José Bellido a la guitarra dándole flamenco y calidad musical al espectáculo. Salvador Dalí fue uno de los pintores más importantes del surrealismo español con una filosofía de vida muy peculiar y así quedaba reflejada en sus obras. La asociación de mujeres Arte Danza Adra se ha adentrado en su mundo interior y onírico rindiendo homenaje a este gran genio con los alumnos y alumnas que han estado capitaneados por sus profesoras Azahara Herrera e Inka Díaz. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

