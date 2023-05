Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Esperanza Pérez: “Hemos construido cimientos sólidos sobre los que edificar la Níjar que merecemos”

viernes 26 de mayo de 2023 , 20:15h

Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar y candidata del PSOE cerró anoche la campaña,- a falta de los mítines en Saladar y Leche y Venta Pobre aplazados a hoy viernes por la lluvia-, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso ante más de 700 vecinos congregados para escuchar las propuestas de la líder de los socialistas nijareños para la próxima legislatura. Consenso del agua para garantizar el valor patrimonial de las explotaciones de la comarca y la competitividad del sector líder mundial en agricultura ecológica extensiva; promoción turística de Níjar como destino de calidad aunando esfuerzos con el sector en la implantación del sello de calidad SICTED; atención de los mayores con un amplio despliegue de medidas para fomentar la actividad e interrelación del colectivo o la promoción de nuevos objetivos de las escuelas deportivas y una seria apuesta por la internacionalización de eventos como la Níjar Cup son junto a la seguridad, infraestructuras y atención social, los ejes que vertebran una idea de gobierno que, en palabras de la alcaldesa “ya tiene unos fuertes cimientos construidos durante los últimos cuatro años y sobre los que en los próximos cuatro edificaremos ese ideal de Níjar que merecemos y por el que la Comarca ha apostado con el apoyo a este equipo de gobierno”.

Esperanza Pérez, en un periplo que le ha llevado una vez más por todos y cada uno de los más de veinte núcleos de población de la Comarca ha enumerado logros como la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil, cuyas obras finalizarán en el mes de diciembre; la puesta en marcha del Puerto Seco con la llegada del AVE, en torno al año 2026; la entrada en servicio del carril bici que une las dos principales poblaciones nijareñas como son Campohermoso y San Isidro o el atractivo modelo que terminará uniendo todos los pueblos de costa y que tiene su trazado inicial entre San José y el Pozo de Los Frailes. “Y todo esto lo hemos conseguido superando dificultades ingentes como una DANA, nada más iniciar la anterior legislatura, seguida de una GLORIA a los dos meses y que sumaron daños en infraestructuras por valor de más de 20 millones de euros, o una COVID que obligó al mayor despliegue de emergencia de medios propios del Ayuntamiento para garantizar la desinfección de espacios públicos y la atención de aquellos que sencillamente se quedaron sin recursos para poder subsistir. Y es especialmente importante que recordemos que, pese a esas contingencias, hemos conseguido llevar a cabo un programa del que la sociedad nijareña puede sentirse orgullosa pero del que debe tener el convencimiento de que sólo son los pilares de un futuro inmediato en el que Níjar brillará”.

En el apartado de grandes anuncios que se han llevado en esta campaña están no sólo la ampliación del actual carril bici sino también proyectos estratégicos como la puesta en marcha de un centro de investigación, concertado con la Universidad de Almería, para el desarrollo de la agricultura ecológica que se instalará en El Chopo de Campohermoso o una escuela agraria con plazas concertadas que iniciará su andadura de manera inminente en San Isidro. Pero ante ellos, Esperanza Pérez invita a sus vecinos a que hagan este recorrido junto a ella. “Que todos tengan presente que en Níjar sólo llevaremos a cabo acciones que previamente sean consensuadas con los vecinos a los que afecten. Aquí nadie impone nada a los nijareños salvo ellos mismos para sí mismos”.

La alcaldesa y candidata socialista cerró su intervención ante los vecinos de Campohermoso lamentando el intento por parte de otros partidos de embarrar la campaña electoral haciendo alusiones directas a familias, trabajadores y personas que están aportando su trabajo para el crecimiento de Níjar. “Hay líneas que no se sobrepasan y aquellos que las han sobrepasado que tengan claro que me van a tener totalmente enfrente y me van a encontrar en el único camino que existe para poner fin a esos que intentan manchar el nombre de Níjar. Y ese camino es el de la justicia y ahí nos vamos a ver. Quien ataca a Níjar o a alguien de mi equipo me ataca a mí personalmente. La política es un entorno de dignidad para gente que lucha por los intereses de los demás no para denostar la imagen de personas o territorios”.