Economía Ampliar ¿Está aumentando el E-Commerce en Almería? viernes 02 de julio de 2021 , 20:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El ecommerce o comercio electrónico está realmente en auge en España. Y esto se debe mayormente a la pandemia del coronavirus que obligó a más de medio mundo a confinarse en sus casas con periodos de cuarentena que variaban en cada país. Esto provocó que las familias tuvieran que acudir a los sitios webs para hacer diversas compras que no podían hacer en tiendas que estaban cerradas como medida para evitar la propagación de la covid-19. Y, cómo no, en Almería no podía ser menos. Por lo que la respuesta a la pregunta es sí, ha aumentado y sigue aumentando el ecommerce en Almería gracias a todos los servicios online que se proporciona en la ciudad. Pero, sobre todo, ha ido aumentando un sector en concreto que descubrirás a continuación. Una gran oportunidad para los huertos de hortalizas Pues sí, el ecommerce se ha convertido en una gran oportunidad para los huertos de hortalizas e invernaderos en Almería. Y básicamente para toda España. Según datos de la consultora Nielsen, el comercio online de frutas y hortalizas frescas en España ha crecido hasta un 80% desde la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma. Y es que este miedo al contagio en los supermercados abarrotados y las demandas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para limitar las salidas a la calle propiciaron un aumento de las ventas online de productos frescos, que en 2019 supusieron sólo el 0,6% del total de compras online, según un informe de Consumo de Alimentos en España publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La creciente confianza en las empresas que comercializan productos hortofrutícolas frescos, que entregan menos de 24 o 48 productos de calidad recién cosechados en huertas españolas, ha permitido a estas empresas incrementar su facturación y plantilla para atender los pedidos. Además, la necesidad de cambiar hábitos durante tantos meses les ha permitido tener nuevos consumidores online fieles en cuestión de meses. Pero ahora el objetivo es que estos mismos clientes continúen comprando pese a que se hayan relajado las medidas. También los productos europeos Con el objetivo de aprovechar todas las herramientas existentes en este mundo digital, Almería y otras provincias de su alrededor, como Málaga y Murcia, piensan más allá de sus fronteras. Saben que se pueden convertir en líderes fuera de España, como se puede leer en los comentarios que algunas empresas tienen en páginas webs de reseñas, como opinionesespana.es. Melocotones, fresas, melones… todo un pack que Almería busca aprovechar a través de empresas locales con páginas webs y participación en ferias, sobre todo, internacionales. El auge viene de antes Pero lo cierto es que este auge por el ecommerce, sobre todo en este sector, no ocurre solo desde que empezó la pandemia. Desde hace ya varios años las firmas hortofrutícolas han querido apostar por el que se pensaba que era el futuro, pero ahora es el presente. Páginas webs donde puedes elegir frutas y hortalizas, directamente de los invernaderos de Almería, que llegan a la puerta del hogar. Aunque todo cabe decir: esto estaba visto como un complemento y no como la decisión prioritaria para los consumidores, como lo puede ser ahora por los días de confinamiento. La Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) de Almería ha apuntado que las tiendas online ya iban en alza en la campaña de navidad del año anterior, pero desde que se decretó el estado de alarma en España, ha habido una subida del 400%. No obstante, este éxito se vincula a la planificación y al trabajo bien hecho, según la CASI, que ha habido detrás desde que comenzó la pandemia, afirmando que el principal destino que tienen es Madrid, así como las demás capitales de provincias de España. Y ya no solo sus productos, sino que las empresas almerienses han tenido que poner todas sus herramientas en la continua actualización de sus páginas webs para no quedarse atrás junto a la aplicación de herramientas de marketing, como el SEO, para que sus negocios salgan los primeros en los motores de búsqueda como Google. Asimismo, cabe destacar que el perfil del comprador varía mucho y en la actualidad ha subido la media de edad, con incluso ancianos que hacen las compras online. No son pedidos únicos los que están viendo en las empresas almerienses, sino que muchas de esas personas se han abonado incluso a recibir cestas de sus mejores frutas y hortalizas semanalmente, quincenal o mensualmente, lo que demuestra que la fidelización de clientes existe. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.