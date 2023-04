Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Esta es la ampliación que se hará del centro de salud de Albox sábado 08 de abril de 2023 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta destina más de 2,2 millones de euros a ampliar en 500 metros cuadrados el centro de salud de Albox La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha sacado a licitación por 2.213.809 euros las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Albox (Almería) para dar coberturas a nuevas necesidades, de modo que las instalaciones se ampliarán en más de 500 metros cuadrados para dar ofrecer una nueva zona de consultas en la primera planta. La actuación permitirá además la reordenación de las zonas de trabajo con el fin de "facilitar el transcurso del día a día tanto a personal médico como a usuarios", de forma que además se realizará la adecuación de los espacios anexos al edificio, con una mejora de iluminación, asfaltado y señalización, según recoge la memoria del proyecto, consultada por Europa Press. El inmueble, al que se accede por la calle Taberno de la localidad, ocupa una superficie total de 2.252,65 metros cuadrados construidos sobre una superficie de más de 4.800 metros cuadrados, dividido en dos plantas. La ampliación contempla cuatro consultas estándar con cuatro módulos de espera y una consulta polivalente equipada con camilla de exploración toco-ginecológica, así como otras cuatro consultas pediátricas con sus módulos de espera asociados, un aseo pediátrico y una sala de lactancia, lo que supone una ampliación de superficie útil neta de 314 metros cuadrados. En la zona a reformar, se prevé quitar las paredes existentes en las salas de espera junto al pasillo que separa las mismas de la consulta del médico para así evitar el cuello de botella que se genera cuando los usuarios se agolpan junto a la puerta de entrada del médico. Por su parte, la reforma afectará a la zona de administración-recepción, con una nueva distribución y organización que conllevará la demolición de la pared actual que separa administración de recepción, se quita el mostrador existente y se colocan puestos de trabajo para la recepción de usuarios. También se crea un espacio con comunicación directa a la administración que servirá de archivo. El centro de salud de Albox está dotado con dos equipos de urgencias por lo que se necesitan seis dormitorios individuales, ya que en la actualidad solo hay dos que están en el mismo núcleo de descanso y un tercero separado de los anteriores. El ambulatorio, cuya cubierta se reforzará, contará con un nuevo cuarto de comunicaciones para albergar la red informática y se dotará con un nuevo ascensor accesible con capacidad para seis personas, lo que conllevará la reorganización de los aseos, que serán renovados. Además se sustituirá toda la carpintería para mejorar aislamientos y pasos. La actuación contempla también la adaptación del garaje para incrementar su altura y permitir el paso de las ambulancias y facilitar su conexión a un tótem eléctrico, así como la mejora de la climatización, la renovación de los falsos techos y la sustitución de los suelos existentes de gres por terrazo de micrograno. La iluminación interior se optimizará con lámparas LED, se reurbanizará todo el entorno con la redistribución de los aparcamientos y nueva señalización, y se pintará el edificio.

Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 9 empresas quieren hacer el centro de salud de Ejido Nordeste El gerente del SAS presenta el proyecto del nuevo centro de salud de Benahadux

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.